Incontro-presentazione con "Il Mister" di Carlo Toniato

La storia avvincente di Gianni Sarti, uscita dalla penna di Carlo Toniato, autore di “Il Mister” (Digressioni Editore, 2023), arriva a Castelfranco Veneto mercoledì 3 aprile alle 20.45, grazie alla collaborazione tra Associazione Amici di Giorgio Lago, Comune di Castelfranco Veneto, Biblioteca comunale di Castelfranco Veneto e libreria Mondadori Bookstore.

Gianni Sarti ha rincorso per quarant’anni il sogno della Serie A, prima da calciatore, poi da allenatore, e quando per lui nel 1992 arriva la grande occasione, alla guida del Treviso Calcio, è pronto a cogliere l’opportunità. Tuttavia, non sarà facile per il Mister, costretto a destreggiarsi in un labirinto popolato di minacce, telefonate mute nel cuore della notte, uomini che lo seguono nell’ombra, amori e ricatti.

La vicenda si svolge tra Treviso, Jesolo, il Monte Grappa e Asolo, luoghi cari a Giorgio Lago che più volte viene citato nel libro: sullo sfondo di un paese che sta cambiando, scosso dalle esplosioni delle stragi di mafia del 1992, dalla guerra nella vicina ex Jugoslavia e dalle schermaglie per l’elezione del Presidente della Repubblica dopo le dimissioni di Cossiga.

“Il Mister” è il racconto della battaglia personale e universale per distinguere ciò che è giusto e ciò che conviene.

L’autore Carlo Toniato, ospite della serata castellana, lavora da trent’anni nel settore della cultura e dello sport, scrive per il teatro e collabora con varie riviste culturali. Nel 2015 ha pubblicato la sua prima raccolta di racconti Mericordo e altre storielle da bar, cui sono seguite, nel 2017, Viva la campagna. Storie di amicizia, e nel 2022 Scarpe al chiodo. 11 storie a bordo campo.

Condurrà la serata Francesco Chiavacci Lago, figlio di Giorgio e vicepresidente dell’associazione Amici di Giorgio Lago, mentre a dare voce alla vicenda e alla settimana più difficile di Gianni Sarti sarà l’attrice Roberta Chinellato.

Informazioni: www.associazioneamicidigiorgiolago.it