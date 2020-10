Rassegna Lib(r)eriamoci: ecco l'incontro con l'autore Patrick Fogli

Per la rassegna Lib(r)eriamoci - Incontri con gente che scrive, in collaborazione con la Libreria Universitaria San Leonardo, Venerdì 2 ottobre alle 18.30 Alberto Trentin e Chiara Stival presenteranno con l’autore Patrick Fogli il suo ultimo romanzo thriller-noir Il signore delle maschere, edito da Mondadori. Data l’incertezza delle previsioni meteo, l’incontro si terrà al Bistrot NaturaSì in Viale Cadorna. L’autore torna a Treviso dopo essere stato ospite, lo scorso anno, sia di Lib(r)eriamoci sia di Festival Treviso Giallo con A chi appartiene la notte, Premio Scerbanenco 2018.



Il signore delle maschere si muove dentro un labirinto in cui il protagonista veste un personaggio che vive più vite simultaneamente, è vero ma l’istante dopo non lo è più, perché non esiste più, perché ha dismesso il ruolo e ha iniziato una nuova partita, è entrato in una nuova stanza. Non ci sono solo le ombre dell’uomo che dà il titolo al romanzo, molti sono i personaggi che entrano nel labirinto e cercano la loro identità, leggendo in modalità rewind le storie e gli avvenimenti del loro passato.