Incontro dal Produttore: Presidio Oca in Onto

Il nostro modo per farti conoscere realtà virtuose che mettono in pratica i valori di cui la nostra associazione si fa portatrice, per andare alla scoperta dei prodotti del nostro territorio, per conoscere più da vicino il cibo che portiamo sulle nostre tavole. Sabato 19 settembre andremo a conoscere il Presidio Slow Food "Oca in Onto", che l'Agriturismo Modragon sta preservando con grande passione. Fra le colline del Prosecco l’Agriturismo Mondragon incontra tradizione, storia ed enogastronomia. I vigneti, le oche al pascolo ed il bosco nei pendii più ripidi immergono in un paesaggio senza tempo.

Il Presidio "Oca in Onto" è una produzione tradizionale realizzata dalle donne di famiglia che occupavano i tempi morti della stagionale invernale per preparare conserve di cibo sostanziose da consumare poi in estate. Programma della giornata:

11.00 ritrovo presso l'agriturismo - Località Mondragon di Arfanta, 1, 31020 Tarzo TV

11.30 visita alla vigna

12.30 pranzo con degustazione dei prodotti del Presidio

14.00 visita alle oche al pascolo e approfondimento della preparazione dell'Oca in Onto

15.00 passeggiata nel bosco con ricordi della Grande Guerra



Contributo per la giornata 30€ (27€ soci Slow Food)

E' necessaria la prenotazione scrivendo a treviso@network.slowfood.it