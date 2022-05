Incontro con l'autore. Yogoda: gli esercizi di ricarica per vivere una vita sana e felice

Lo Yogoda o Esercizi di Ricarica Energetica è un set di 39 movimenti finalizzati ad alzare il livello di energia psico-fisica, aumentare la forza di volontà ed elevare la coscienza per vivere una vita sana e felice.



Jayadev Jaerschky li ha imparati dal suo insegnante, lo swami Kriyananda (1926-2013), discepolo diretto di Paramhansa Yogananda (1893-1952). Li pratica quotidianamente da oltre trent’anni.



Nel libro Yogoda. Gli Esercizi di Ricarica (Ananda Edizioni, 2021), di cui è autore, li illustra nel dettaglio e li spiega grazie anche ad un’accurata ricerca documentale su scritti originali del Maestro.



Ne spiega la tecnica e i benefici, anche attraverso il racconto di aneddoti. Accompagna il lettore, passo dopo passo, dentro i segreti più esoterici di Yogoda, come la conoscenza e il controllo del prana (la forza vitale), e lo conduce, mano nella mano, a strutturare la propria sadhana (pratica giornaliera).



Il libro è inoltre ricco di affermazioni di Yogananda da poter applicare non solo durante la pratica ma in tutte le circostanze del quotidiano per alzare la propria energia.



