Incontro online "Intelligenza artificiale e informazione"

Nel settembre del 2020 sul quotidiano britannico The Guardian è stato pubblicato un articolo scritto non da un giornalista ma da Gpt-3 un algoritmo di intelligenza artificiale. Non era la prima volta che un “bot” scriveva un articolo, ma la prova di Gpt-3 è sembrata essere parecchio convincente, al punto da mettere in discussione – secondo alcuni - il mestiere di quegli umani che lavorano nelle redazioni.

Il rapporto tra Intelligenza Artificiale e mondo dell’informazione però non può essere ridotto a questa semplificazione. In che modo cambierà il modo di fare giornalismo grazie agli algoritmi di apprendimento automatico? E qual è il modo corretto di fare informazione sull’Artificial Intelligence?



Ne parleremo martedì 6 aprile con:

MONICA ANDOLFATTO, giornalista del Gazzettino, Segretaria del Sindacato dei Giornalisti del Veneto;

GIANLUCA AMADORI, giornalista del Gazzettino e Presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Veneto.

Moderano: Luciano Franchin e Mauro Gentile



L’incontro della durata di due ore consente di guadagnare due crediti formativi attraverso l’iscrizione sulla piattaforma Sigef, sezione Enti terzi (https://sigef-odg.lansystems.it/Sigefodg/) come corso di formazione professionale per gli iscritti all’Ordine dei Giornalisti (che dovranno seguire la diretta dalla pagina Facebook del Sindacato Giornalisti del Veneto).



