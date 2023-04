"Korea meets Italy" - Evento B2B alla Cantina Fasol Menin

La Corea del Sud rappresenta la quarta potenza economica dell’Asia dopo Cina, Giappone e India. Un vero e proprio colosso, che può offrire infinite opportunità commerciali alle imprese italiane. Al fine di sviluppare le relazioni commerciali nel settore del food & beverage, la cantina Fasol Menin di Valdobbiadene ospiterà dal 2 al 4 maggio un evento di B2B dal titolo: “Korea meets Italy”, organizzato da Tramite Srl in collaborazione con Ascom Confcommercio di Treviso. Si tratta di un grande appuntamento economico non solo per Treviso, ma per tutto il Paese, visto che saranno presenti aziende da tutta Italia che, approfittando della partecipazione all’evento di Shinsegae, il principale gruppo di vendita al dettaglio della Corea del Sud, avranno la possibilità di presentare e discutere di opportunità di prodotto e franchising. Il colosso coreano sarà presente nelle Colline Unesco con una delegazione composta dal direttore commerciale e dai buyers specifici per beverage, pasticceria, gastronomia e franchising.

Con la sua catena di negozi, con i suoi centri commerciali, gli outlets, i duty free shops, i ristoranti e le catene di caffè e di distribuzione vino, la presenza del Gruppo coreano rappresentato a così alti livelli, diventa la perfetta occasione per chi vuol a far conoscere i propri prodotti ed introdurli nel mercato asiatico. L’incontro alla cantina Fasol Menin tra la Corea del Sud e le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene Patrimonio dell’Umanità, si candida a diventare la pietra miliare di rapporti commerciali solidi e duraturi, vista l’importanza che il “food & beverage” rappresenta per entrambe le realtà.