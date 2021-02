Webinar "La comunicazione al tempo della crisi" con Sebastiano Zanolli

In tempo di crisi la comunicazione è ancora importante? Come trasmettere il valore del processo creativo e del prodotto? Il tema sarà affrontato da Sebastiano Zanolli nel corso di un evento pubblico programmato per il prossimo venerdì 12 febbraio 2021, ore 20.30 in diretta Facebook e Youtube. Interverranno l’assessore Antonella Caldart e la Project manager del progetto STIMULART Valentina Coleselli. Un appuntamento per riflettere e approfondire il ruolo della comunicazione intesa come strumento utile a trasmettere il valore del processo creativo e del prodotto, l’impatto che la digitalizzazione ha su tale aspetto, i nuovi canali di comunicazione e gli elementi utili da conoscere per accedere al mercato e far conoscere in modo efficace il proprio lavoro ed i propri prodotti. Sebastiano Zanolli è imprenditore, comunicatore ed esperto di team management. Durante la serata il tema verrà affrontato con un'attenzione particolare alle imprese del settore culturale e creativo. Uno degli elementi più importanti per chi si occupa di creatività, infatti, risiede nella capacità di comunicare il proprio lavoro, le proprie idee e lo sforzo creativo che sta dietro ogni prodotto o azione e per il quale i limiti e gli ostacoli dati dall’emergenza Covid hanno ridotto e ostacolano maggiormente una reale esperienza sensoriale e fisica con l’opera creativa. Sarà possibile partecipare alla diretta con domande e commenti in streaming.