The Rock Music Circus: ecco la magia di Beatles, Pink Floyd e Genesis

Con Magical Mystery Orchestra, venerdì primo settembre, Wit Matrix, sabato 2 settembre, e The Watch, domenica 3 settembre, le leggende dei Beatles, dei Pink Floyd e dei Genesis torneranno a vivere sul palco di The Rock Music Circus a Silea



La seconda edizione dell’unica rassegna rock ospitata in un circo, a Silea (Treviso), Strada della Serenissima, uscita autostrada Treviso Sud (Area Burger King), entrerà nel vivo. Protagonisti della seconda settimana di programmazione: Magical Mystery Orchestra - The Beatles Tribute (venerdì primo settembre), Wit Matrix - Pink Floyd Tribute Show (sabato 2 settembre) e The Watch - Genesis Tribute Band (domenica 3 settembre). I concerti cominceranno alle 20.45, biglietti dai 15 ai 35 euro su www.therockmusicircus.it e su www.mailticket.it. Informazioni: www.therockmusicircus.it, alessandro@therockmusicircus.it, cellulare: +39 388 4050750.



The Rock Music Circus: un luogo unico in cui apprezzare la musica rock dal vivo



The Rock Music Circus è un luogo unico nel suo genere, in cui l’energia della grande musica rock e la magia del circo si fondono insieme. Si potrà vivere un’esperienza diversa ogni sera ammirando sul palco i clown o altri artisti circensi che anticiperanno i concerti dedicati ai giganti che hanno fatto la storia del rock. Audio di grande qualità, luci suggestive, tendone da circo spettacolare, un palco suggestivo: tutto è pensato per rendere indimenticabile lo show al The Rock Music Circus.





Venerdì 1° settembre

Magical Mystery Orchestra - The Beatles Tribute

La Magical Mystery Orchestra è apprezzata per essersi specializzata nell’interpretazione delle canzoni che i Beatles non eseguirono mai dal vivo. I Fab Four infatti nel 1966, in un momento chiave della loro carriera, decisero di smettere con i concerti. Fino a quel momento, dato il loro incredibile successo, erano costretti ad esibirsi negli stadi davanti a folle enormi. Decine di migliaia di ragazzine e i ragazzini urlavano all’impazzata, facendo un frastuono che copriva completamente la musica dei Beatles che veniva veicolata da impianti audio totalmente inadatti ai concerti negli stadi. I quattro musicisti di Liverpool erano frustrati perché nemmeno loro riuscivano a sentirsi mentre suonavano. Inoltre, a partire da quel momento cominciarono ad incidere i loro dischi più ricercati e sperimentali e con le tecnologie dell’epoca sarebbe stato impossibile portare su un palco il loro innovativo mondo musicale che comprendeva arrangiamenti orchestrali, strumenti indiani ed effetti sonori ottenuti con nastri registrati che giravano al contrario. Queste le ragioni che costrinsero i Beatles a dedicarsi solo ai loro dischi più innovativi, come “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band”, “Magical Mystery Tour”, “White Album” e “Abbey Road”, abbandonando i concerti. La Magical Mystery Orchestra si è specializzata da decenni nella riproposizione dal vivo proprio di quel tipo di repertorio comprendente canzoni come “Yesterday”, “Strawberry Fields Forever”, “Penny “Lane”, “A Day in The Life” e “Within You Without You”. La formazione però ama reinterpretare anche le prime energiche composizioni del primo periodo dei Beatles, basate sul rock ’n’ roll, tra questi brani spiccano: “Love Me Do”, “Please Please Me”, “She Loves You”, “I Want To Hold your Hand”, “A Hard Day’s Night” e “Help!”. In ogni loro concerto i filologi beatlesiani danno modo di apprezzare la musica che i Beatles crearono dal 1962 al 1970, mettendo le basi per l’evoluzione della musica rock e pop che avvenne nei decenni successivi. La Magical Mystery Orchestra è composta da Massimo Bellio (tastiere e voce), Roberto Ceccheti (chitarra e voce), Eddy De Fanti (chitarra e voce), Andrea Ghion (basso), Matteo Ramuscello (batteria), Luisa Bassetto (violino), Francesca Balestri (violino), Elisabetta Rinaldo (viola) e Valentina Rinaldo (violoncello), tecnico del suono: Gigi Campalto.



Sabato 2 settembre

Wit Matrix - Pink Floyd Tribute Show

I Wit Matrix faranno rivivere i fasti di una delle band più importanti della storia del rock, dopo The Beatles, i Pink Floyd. La formazione è da anni impegnata nella riproposizione del complesso mondo sonoro e musicale che il gruppo seppe costruire con album storici, come “Meddle”, “Atom Heart Mother”, “The Dark Side of The Moon”, “Wish You Were Here”, “Animals” e “The Wall”. I Win Matrix grazie al loro staff tecnico accompagnano i loro concerti con tutti gli elementi inventati a suo tempo dalla band inglese: i giochi di luce, lo schermo circolare con i video e il gli oggetti coreografici, come il maiale che vola di “Animals”. Si stima che sino al 2008 i Pink Floyd abbiano venduto ben 280 milioni di dischi. La band è nata nel a Londra nel 1965, in quell’epoca era guidata da Syd Barrett, chitarrista, cantante e compositore che guidò la formazione sul terreno della nascente musica psichedelica sino al 1967, anno della registrazione del disco d’esordio “The Piper At The Gates of Dawn”. Dopo di che Barrett fu travolto dalle sue problematiche condizioni di salute mentale che portarono i Pink Floyd a fare entrare in formazione il chitarrista e cantante David Gilmour e poi ad estromettere dalla formazione il loro ex leader. Nacque così la formazione storica composta da David Gilmour, Roger Waters, Richard Wright e Nick Mason che ricorderanno Syd in brani immortali, come “Fat Old Sun”, “Shine On You Crazy Diamond” e “Wish You Were Here”. I Wit Matrix sono Mirko Zanotto (voce), Andrea Tadiotto (chitarra). Nicola Pendin (chitarra), Claudio Tiso (tastiere), Claudio Palliati (basso e voce), Andrea Bassan (batteria), Alessandro Farina (sax e flauto), Serena Pasinato (cori), Marta Melchiori (cori) e Antonia Pia (cori).





Domenica 3 settembre

The Watch - Genesis Tribute Band

The Watch è considerata una delle migliori Tribute Band dei Genesis. Questa estate è stata impegnata in un tour in Italia e in Europa. Al “The Rock Music Circus” porteranno un concerto dedicato a “Seconds Out”, storico doppio album dal vivo dei Genesis, registrato quasi totalmente nel 1977 al Palais des Sports di Parigi. Il disco, che è passato alla storia come uno dei più importanti live degli anni Settanta sia per il livello artistico che per la qualità tecnica della registrazione. “Seconds Out” fotografa quella che fu una delle più interessanti band della musica progressive inglese nel periodo in cui, dopo la fuoriuscita dello storico cantante della formazione Peter Gabriel, Phil Collins divenne la voce solista. Per permettere al nuovo front man di stare davanti al microfono durante i concerti, i Genesis reclutarono come turnisti alla batteria prima Bill Bruford e poi Chester Thompson. La formazione registrò dal vivo con Collins alla voce il meglio del loro repertorio dal 1971 al 1976, dando spazio particolarmente al repertorio dei dischi con Peter Gabriel. Quindi, uno degli elementi più interessanti del disco è dato dalla possibilità di ascoltare come il batterista seppe interpretare in modo egregio i classici del periodo di Gabriel, come “Firth of Fifth”, “The Musical Box”, The Lamb Lies Down On Broadway” e soprattutto la suite “Supper’s Ready”. Notevoli le esecuzioni dal punto di vista strumentale che vedono in grande spolvero Tony Banks (tastiere), Michael Rutherford (basso, chitarre e cori), Steve Hackett (chitarre) e Chester Tompson (batteria). Molto interessante il fatto che Phil Collins tornasse dietro ai tamburi quando non doveva cantare, rendendo i Genesis una formazione a due batterie. Di particolare rilievo l’assolo a due batterie che collega “Dance on a Volcano” a “Los Endos”. I musicisti di The Watch si faranno apprezzare per la passione e la precisione con cui ripropongono la grande musica con cui i Genesis sono diventati famosi in tutto il mondo. La band proviene da Milano ed è composta da Simone Rossetti (voce solista, flauto e tastiere), Valerio De Vittorio (tastiere, chitarra e cori), Giorgio Gabriel (chitarra solista), Matteo Rossetti (basso, chitarra e cori) e Francesco Vaccarezza (batteria, percussioni e cori).







The Rock Music Circus proseguirà con altri interessanti appuntamenti



- Venerdì 8 settembre

Stones Faces - The Rolling Stones Tribute Band

- Sabato 9 settembre

AnimaLucio - I musicisti di Lucio Battisti ovvero Gianni Dall’Aglio (batteria), Massimo Luca (chitarra e voce) e Bob Callero (basso)

- Domenica 10 settembre

Bobby Solo & Band in “Black & Blues”

- Venerdì 15 settembre

Controverso - Led Zeppelin Tribute Band

- Sabato 16 settembre

The Numbers - The Who Tribute Band

- Domenica 17 settembre

Ian Paice & Stef Burns in “Deep Purple Night” - Prima assoluta



Biglietti dai 15 ai 35 euro su: www.therockmusicircus.it e su www.mailticket.it