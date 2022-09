"La musica che cura": concerto omaggio a Franco Battiato

Fabio Cinti cantautore e musicista ha vinto nel 2018 la Targa Tenco per il suo “La voce del padrone ~ un adattamento gentile”, adattamento per quartetto d’archi, pianoforte e voce del celebre album di Franco Battiato del 1981. Ha realizzato otto album e collaborato con numerosi artisti tra i quali proprio Battiato. È stato consulente musicale per sette edizioni della trasmissione XFactor, affiancando il giudice Morgan. In questa speciale occasione, accompagnato al pianoforte da Alessandro Russo, proporrà un concerto con brani celebri di Battiato.

Il concerto si svolgerà in presenza presso il Teatro Lorenzo Da Ponte (Serravalle di Vittorio Veneto) e sarà visibile gratuitamente anche in diretta online sui nostri canali social. Ingresso in presenza su prenotazione: euro 5,00 under 25 / euro 7,00 adulti. Prima del concerto alle ore 20.00 nell’ambito del Festival Educhiamoci si terrà un dialogo con Guido G. Guerrera giornalista, scrittore e biografo di Battiato.

