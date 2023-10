15 ottobre 2023 - Treviso, Belluno, Venezia

LA PIAVE PER LA PACE

Camminate e Happening lungo il fiume

nelle

Giornate europee di mobilitazione contro la guerra in Ucraina, per il cessate il fuoco e l’avvio dei negoziati.

Indette dal Vertice Internazionale dei Popoli per la Pace in Ucraina, di Vienna



Falzè di Piave / Moriago della battaglia

ore 9,45 Falzè di Piave - località Grave di Falzè (Plavilandia)

partenza camminata di 3 km con arrivo all'Oasi delle Fontane Bianche e ritorno



ore 12,30 Anfiteatro comunale località Grave di Falzè (Plavilandia)

microfono aperto e interventi

collegamento online con Belluno e Venezia

pranzo al sacco



un percorso lungo il fiume Piave che collega le provincie di Belluno, Treviso, Venezia, un fiume che fin dall’antichità è stato una via di collegamento e non di frattura, un fiume sconvolto dagli aspri combattimenti della prima guerra mondiale, dopo Caporetto, e che vogliamo rivalutare come luogo di pace, un patrimonio ambientale che va salvaguardato e rispettato. Contro le logiche di guerra noi proponiamo la pace, l’attenzione e la cura, il piacere di camminare insieme. Chiediamo quindi alle associazioni, ai gruppi, a tutti coloro che vogliono esprimere il proprio dissenso, di aderire a tale iniziativa.