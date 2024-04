La Pieve che non ti aspetti. La storia dei Balbi Valier e il Prosecco Balbi

Pieve di Soligo, Città della Poesia e del Paesaggio, sorprende con un tessuto urbano davvero speciale, scorci incantevoli e bellezze architettoniche.

Sapevate che diversi punti importanti del centro storico e delle frazioni sono strettamente legati alla famiglia veneziana Balbi Valier, che in questo paese ha lasciato un segno importante? E quale sarà mai il legame di Marco Giulio Balbi Valier con il Prosecco?

DOMENICA 21 APRILE questa visita guidata vi porterà nei luoghi che ricordano questa importante famiglia, facendovi scoprire lati di Pieve che non avevate mai visto e palazzi la cui bellezza sorprende anche al giorno d'oggi.



PARTENZA ALLE ORE 10:00 dall’ufficio IAT di Pieve di Soligo in viale degli Alpini 1, dietro il Municipio (presso Fondaco del Gusto). Ritorno allo stesso punto di ritrovo.



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA attraverso eventi@venetando.it - tel. 351 344 7735

Possibilità di iscriversi in loco prima della partenza, previa verifica della disponibilità di posti.



