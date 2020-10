"La settimana del business": webinar gratuiti sul web marketing

La rassegna di eventi "Business Week" è una selezione di webinar organizzati dall’agenzia di Web Marketing Web Leaders e tenuti da consulenti, imprenditori e professionisti di successo, che presentano soluzioni, metodologie, know-how che Web Leaders giudica possano essere utili ai propri clienti.



Il programma:



-LUNEDÌ 5 OTTOBRE 2020 - 15:00:

WEBINAR - INSTAGRAM COME STRUMENTO PER TROVARE NUOVI CLIENTI

Viviana Damore - Social media Coach ed Esperta di comunicazione sul Web





-MARTEDÌ 6 OTTOBRE 2020 - 15:00:

WEBINAR REGISTRATO - WHATSAPP BUSINESS: L'APPLICAZIONE PER MIGLIORARE LE VENDITE



Alessandro Sparelli, PR Manager di Web Leaders





-MERCOLEDÌ 7 OTTOBRE 2020 - 15:00:

WEBINAR - VENDERE ALL’ESTERO: I CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

Marcella Coccanari - Avvocato e CEO dello Studio Legale e Tributario Internazionale Coccanari and Partners





-GIOVEDÌ 8 OTTOBRE 2020 - 15:00:

WEBINAR - GENERAZIONE CONTATTI A PROVA DI GDPR

Lorenza Migliorato - Expansion Strategist e Titolare di Ex-stra





-VENERDÌ 9 OTTOBRE 2020 - 15:00:

WEBINAR - COME CREARE UN POST PERFETTO SUI SOCIAL MEDIA PER AUMENTARE LE VENDITE

Viviana Damore - Social media Coach ed Esperta di comunicazione sul Web





Informazioni e contatti

Scopri il programma completo e prenota il tuo posto:

• Al seguente link: https://www.webleaders.it/business-week-fb/?portale

• Chiamando il 3471327367

Mandando un'email a info@webleaders.it