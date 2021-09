Lab expert builder: arriva il workshop avanzato per adulti ed appassionati Lego®

LAB Literally Addicted to Bricks non si ferma: in programma "LAB Expert Builder”, il nuovo workshop avanzato per gli appassionati dei famosi mattoncini che coinvolgerà ragazzi e adulti il 9-10 e 16-17 ottobre 2021 dalle 15 alle 18.



Nel laboratorio della società LAB Literally Addicted to Bricks di Roncade, una delle più grandi società collezioniste di mattoncini esistenti in Europa, nasce un nuovo entusiasmante progetto, che mira a coinvolgere adulti e ragazzi nella scoperta dell’utilizzo esperto dei celebri mattoncini LEGO®.



"LAB Expert Builder” è il workshop ideato da LAB i cui partecipanti saranno guidati ad un uso esperto dei vari pezzi LEGO®, non limitandosi dunque alla fruizione di un set a se stante come oggetto di modellismo statico, ma alla sperimentazione costruttiva volta alla creazione di un progetto personalizzato. Oltre all’uso pratico sarà affiancato anche l’utilizzo di programmi digitali capaci di aiutare il costruttore a sviluppare al meglio la propria creatività.



Ogni incontro è volto ad aumentare nel partecipante le conoscenze e le competenze di tutto ciò che coinvolge il mondo LEGO®. Le attività favoriranno lo sviluppo di abilità individuali, come problem solving, pensiero laterale, organizzazione, progettazione a medio-lungo termine, astrazione, visualizzazione spaziale, capacità logico-matematiche.



Oltre a ciò, importante sarà la componente sociale, con momenti di scambio e condivisione tra partecipanti nella realizzazione del proprio progetto, senza tralasciare la componente fondamentale dell’attività: il divertimento.





333 3608020 - info@bricklab.net

