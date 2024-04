Latitudini | Uno spettacolo per abitare il paesaggio

Uno spettacolo di parole, suoni e immagini per ripercorrere quanto è stato vissuto durante il viaggio LATITUDINI passeggiate e conversazioni sul paesaggio, svolte da novembre 2023 a marzo 2024. Una serata aperta a tutta la cittadinanza e in cui verrà presentato Poster Festival, 5-7 luglio 2024.



«Bisogna esplorare luoghi dove nessuno prima di noi è mai stato» Anni Albers.



Villa Brandolini / ore 21:00 / Pieve di Soligo



Con Fabio Dalla Zuanna, attore

Francesco da Ros, sound designer

Lorenzo Cittadini, poeta e chitarra

Elisa Cesca, fotografie



a conclusione brindisi a cura del Consorzio Tutela Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG



Ingresso libero su prenotazione



Un evento promosso dalla Città di Pieve di Soligo, in collaborazione con la Chiave di Sophia



Con il contributo di: Gruppo Hera, Bocon, Consorzio Prosecco DOCG