Lovesick Duo: una serata a ritmo di western swing e rock'n'roll al Corner Live

Lovesick Duo feat. Alessandro Costantino



Il duo si compone di Paolo Roberto Pianezza – chitarra elettrica, acustica e semiacustica, lap steel a manico singolo e doppio, chitarra resofonica e dobro – e Francesca Alinovi, che suona il contrabbasso con l’aggiunta del brush pad, una percussione incorporata nello strumento che le permette di segnare il tempo con una spazzola per batteria. Un loro concerto porta ad una totale immersione nelle atmosfere dell’America degli anni ’40-‘50: con il loro sound, abbigliamento e strumenti musicali vintage, nelle loro canzoni toccano i temi più cari alla Country Music e al Rock’n’Roll come l’amore, il tradimento e il divertimento sfrenato. Dal loro più recente album del 2021 All Over Again, il quarto della loro discografia ufficiale, hanno estratto tre singoli per la radio airplay ed hanno ricevuto numerosi apprezzamenti trasversali dalle radio e dalla critica musicale. I loro brani sono stati trasmessi nelle radio in Italia, Spagna, Francia, Belgio, Paesi Bassi, Regno Unito, Irlanda, Stati Uniti e Brasile, ricevendo una candidatura per il premio statunitense Western Artists’ Award e l’invito ad esibirsi come ospiti a Casa Sanremo presso il Palafiori della città ligure, in occasione della 71° edizione del Festival della Canzone Italiana, nel programma We Have a Dream condotto da Red Ronnie. L’album arriva dopo Lovesick Duo (2015), New Orleans Session (2017), La Valigia di Cartone (2018) – con brani esclusivamente originali scritti in lingua italiana – oltre diversi singoli pubblicati tra il 2019 e il 2021. Nei vari anni di attività stati invitati ad esibirsi in tutta Italia, Svizzera, Polonia, Francia, Irlanda, Stati Uniti in festival, in club, feste pubbliche e ricevimenti privati, con una media di oltre 120 concerti all’anno. Paolo e Francesca hanno anche partecipato come attori/musicisti al film Lamborghini e alla serie di Sky TV dedicata a Francesco Totti Speravo di morì prima.