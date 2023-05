Luoghi di poesia: le Crode del Pedrè

Una passeggiata guidata alla scoperta delle Crode del Pedré a Barbisano: un luogo unico e antichissimo, che ancora conserva il fascino e le meraviglie della natura che il grande poeta Andrea Zanzotto decanta nella sua "Conglomerati".



In questo viaggio alla scoperta dei luoghi tanto cari al poeta, ci accompagneranno le guide naturalistiche di Naturalmente Guide e Miro Graziotin, in un'alternanza di storie della natura e versi tratti dalle poesie di Andrea Zanzotto.



PRENOTAZIONI: via form al seguente link https://bit.ly/41WyxCu o via mail turismo@comunepievedisoligo.it



Durata 3 ore circa, comprensive di soste. Ritrovo al parcheggio del cimitero di Barbisano. Ritorno allo stesso punto. Itinerario non adatto a passeggini.