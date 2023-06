Cinema all'aperto in Prato Fiera, grande ritorno con "Manhattan" di Woody Allen

Poco distante dal centro di Treviso e a pochi passi dalla Restera, nella splendida cornice di Prato Fiera, giovedì 22 giugno, alle ore 21.15, avrà luogo la proiezione di "Manhattan", l’irresistibile commedia diretta nel 1979 da Woody Allen.

In un’incantevole New York, fotografata in bianco e nero, si svolgono le vicende di Isaac Davis (Woody Allen), uno strampalato autore televisivo reduce da due divorzi e in costante crisi esistenziale. Impegnato in una relazione con la giovane e bellissima Tracy (Mariel Hemingway) si infatua di Mary (Diane Keaton), l’amante del suo migliore amico, innescando un indimenticabile girotondo sentimentale. Ingresso ad offerta responsabile con prenotazione consigliata sul sito di Cineforum Labirinto.