“MANZONI TASTING”: Aperitivo Formativo ?

Torna il secondo appuntamento di “APERITIVO FORMATIVO”: il nuovo format di aperitivi didattici nella nostra “Officina del Vino” che questa volta vede protagonista il vitigno MANZONI BIANCO

Quando?

? MERCOLEDÌ 27 APRILE dalle ore 19.30 alle ore 21.00

? La nuova "Officina del Vino" è situata in VIA IV NOVEMBRE,12, adiacente la cantina con ingresso separato dai vigneti

MERCOLEDÌ 27 APRILE all'Officina del Vino è: “MANZONI TASTING - Aperitivo Formativo”

Un aperitivo guidato spezza settimana che unisce l’utile al dilettevole. Dalle ore 19.30 alle ore 21.00 un’ora e mezza di svago post lavoro con amici, colleghi oppure con la propria famiglia durante la quale vi accompagneremo alla scoperta del vitigno Incrocio Manzoni.

Il nostro Manzoni Bianco “Back to Basic” sarà fiancheggiato da quattro peculiari vini Manzoni, per farvi assaporare ancora di più l’essenza di questo vitigno tutto da scoprire.

Durante l’aperitivo potrete degustare le cinque declinazioni di Manzoni Bianco con alcuni cicchetti dal sapore tutto primaverile!

IN DEGUSTAZIONE:

? Metodo Classico Brut Nature Chardonnay e Manzoni Bianco – annata 2018 - Cantina Pizzolato - Veneto

abbinato a crostino di stagione

? “Back to Basic” Manzoni Bianco DOC Piave annata 2020 - Cantina Pizzolato

abbinato a risotto con carletti

? “CONCRETO” Manzoni Bianco Veneto IGT macerato in anfora - Az. Agricola Terre Grosse

abbinato a risotto con carletti

? Incrocio Manzoni Rosso 2.15 - Glera e Cabernet Sauvignon

abbinato a uova e asparagi

? Passito Bianco "Alba Chiara" IGT Veneto - annata 2017 - Cantina Pizzolato

abbinato a pasticceria secca della nostra Officina del Vino

? CURIOSITÀ

MANZONI BIANCO: il matrimonio perfetto

Il Manzoni Bianco, o Incrocio Manzoni, è un vitigno autoctono della provincia di Treviso. Nato negli anni Trenta dall'incrocio tra Riesling Renano e Pinot Bianco, fu realizzato dal prof. Luigi Manzoni, allora direttore del Centro sperimentale di Conegliano. Ad oggi è coltivato su quasi tutto il territorio nazionale.

Il Manzoni Bianco è un vino fine, delicato che manifesta eleganti sensazioni aromatiche e minerali. Al palato si percepiscono leggeri sentori di fiori di acacia accompagnati da note fruttate di pesca, susina e albicocca.

Azienda Agricola “Terre Grosse”

L'azienda agricola @terregrosse sorge, invece, a Zenson di Piave in provincia di Treviso. Il loro “CONCRETO”, per l’intero processo di vinificazione e affinamento, prevede l’utilizzo di anfore realizzate in terracotta. La caratteristica fermentazione in anfora regala un vino che esprime principalmente la sua mineralità lasciando posto a punte balsamiche e speziate.

INFO EVENTO:

COSTO DELLA DEGUSTAZIONE: 28.00 €

APERITIVO A NUMERO CHIUSO

NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 40 persone

INFO E PRENOTAZIONI

? welcome@lacantinapizzolato.com – Eleonora

? +39 0422 1847211 oppure +39 0422 928166

Vi ricordiamo che la nostra “Officina del Vino” è aperta anche:

VENERDÌ dalle 17.00 alle 21.00

SABATO dalle 9.00 alle 15.00 e dalle 17.00 alle 21.00 – cucina aperta dalle ore 11.00 con possibilità di acquistare i nostri vini biologici e vegan certificati

DOMENICA dalle 11.00 alle 15.00 e dalle 17.00 alle 20.00

Per info e prenotazioni:



+39 0422 928166 oppure +39 0422 1847211 Rimanete aggiornati su tutte le news dell’Officina del Vino: segui il profilo Instragram @officina_del_vino_