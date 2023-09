Mercatino della 46^ festa della agricoltura

L'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi APS affiliata A.I.C.S. - Comitato Provinciale di Rovigo, sarà presente in occasione della "46^ Festa della Agricoltura" nella giornata di Domenica 24 Settembre 2023, a Sala di Istrana (TV), in Via Olimpia, 6/B (zona Impianti Sportivi), dalle ore 08:00 alle ore 20:00 con il Mercatino delle Tradizioni Popolari, dell'Artigianato Artistico e delle Opere d'Ingegno Creativo con curiose ed originali Idee Regalo per la Casa ed il Tempo Libero, la rassegna dei Prodotti Enogastronomici Tipici Regionali ed Italiani con Degustazioni e Specialità Alimentari Dolci e Salate Stagionali, Prodotti e Rimedi Naturali per la Cura del Corpo e del Vivere Sano.

Il programma della giornata prevede Stand Gastronomico e Chiosco Bar aperti tutto il giorno; Esposizione di Trattori, Attrezzi e Macchinari Agricoli e Movimento Terra; Esposizione di Trattori di tutti i tempi; Rassegna Cavalli, Animali da cortile, Mucche da latte e Bovini/Ovini; dimostrazione dei Lavori de na volta.

Nel pomeriggio Spettacolo Equestre.



Per info Mercatino e partecipazione come Espositore: Raffaella 347.0495286



https://www.facebook.com/NsvOrganizzazioneEventi