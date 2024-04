Mercoledì del benessere

ESCURSIONE mattutina con partenza dal piccolo borgo di Valmareno, ai piedi delle Prealpi trevigiane, tra bellissimi boschi con castagni secolari, al cospetto del Castello di Cison di Valmarino. Percorreremo il Troi della Fontana, per giungere ad una sorgente tra i boschi. Il percorso ci offrirà inoltre bellissimi panorami sulla Vallata sottostante ed il Castello.



Un modo perfetto per spezzare il ritmo della settimana: allenando il nostro corpo, rafforzando il nostro sistema immunitario e rilassando la nostra mente.

Lasciamo andare i pensieri negativi e le preoccupazioni, affidiamoli alla Natura per sentirci più leggeri e liberi!



RITROVO: ore 9.30 in piazza dell’Emigrante - Valmareno (TV)

DISLIVELLO: 360 m circa

LUNGHEZZA: 9 km

DURATA: 3/3,5 ore circa



COSTI: 15 euro a persona. La quota comprende l'accompagnamento con Guida Ambientale Escursionistica abilitata e l'assicurazione RCT.





CELLULARE: 370 1389543 E-MAIL: naturalmenteguide@gmail.com