Milan Řehák, il genio della fisarmonica al Teatro Accademico

Il jazz e le sue contaminazioni approdano a Castelfranco Veneto grazie alla settima edizione di Jazz&, firmata da Veneto Jazz. Al Teatro Accademico, sabato 6 aprile (ore 20.45) in scena un vero genio della fisarmonica, il giovane Milan ?ehák, in un repertorio Da Vivaldi a Michael Jackson.

È la nuova provocazione di colui che è considerato uno dei fisarmonicisti cechi più interessanti e progressisti, un vero talento della fisarmonica che propone composizioni originali, pezzi barocchi, trascrizioni musicali virtuosistiche e arrangiamenti sempre molto apprezzati dal pubblico.

Diplomatosi al Conservatorio di Praga e al Royal College of Music di Stoccolma, Milan ?ehák (classe 1994) è stato insignito di titoli da parte di molti concorsi internazionali di fisarmonica (Croazia, Italia, Germania, Repubblica Ceca, Russia). Dopo il primo premio al concorso di Pula nel 2012 ha beneficiato di nuove opportunità tra cui un concerto per l’European Broadcasting Union, un concerto al Prague Music Festival, e diverse inviti a programmi televisivi. Inoltre si è esibito nell’ambito di festival a Stoccolma, Dresda, Salisburgo, Milano, Lugano, Ia?i, e ha collaborato con diversi grandi musicisti come Jaroslav Sv?cený, Václav Hude?ek, Lubomír Brabec, Czech trio, FOK Prague Symphony Orchestra, National Theatre in Prague, e molti altri. Attualmente, a parte i suoi progetti e concerti in solo, collabora con il violoncellista svedese Johannes Rydén, con il quale ha partecipato al Concorso di Musica da Camera Ung & Lovande nel 2019. Nel 2020, è nato un nuovo progetto in duo con la violoncellista Kristina Vocetková. Ha pubblicato sette album. Oltre alla fisarmonica e alle esibizioni dal vivo, Milan ama dedicare il suo estro alla produzione media, alla pittura e alla natura.

Il concerto di Castelfranco Veneto è organizzato da Veneto Jazz in collaborazione Ministero della Cultura, Regione del Veneto e con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Castelfranco. Media partner: VeneziaNews.

La direzione artistica e? a cura di Giuseppe Mormile.

Biglietti

Teatro Accademico - Castelfranco Veneto





(studenti under 26, over 65, residenti a Castelfranco Veneto) Intero 20€ + diritto di prevenditaRidotto 15€ + diritto di prevendita(studenti under 26, over 65, residenti a Castelfranco Veneto)

Prevendite

Circuito Ticketone

Informazioni