Prima nazionale del reading teatrale e poetico tratto da "Under Milk Wood" di Dylan Thomas.

Tratto dal romanzo di Dylan Thomas, “Under Milk Wood”, lo spettacolo è un reading teatrale e poetico che narra la storia di Capitan Gatto che dall’alto dei tetti di una città immaginaria racconta i sogni dei suoi abitanti. A dare corpo e voce ai personaggi della storia grandi nomi del teatro italiano: Jane Alexander, Anna Galiena, Francesca Valtorta, diretti da Giancarlo Marinelli, direttore artistico del Teatro Comunale e del Teatro Olimpico di Vicenza.

"Milk Wood risponde a un sogno: fare del Veneto e del suo splendore il primo rave theatre party del e al mondo. Prendere un testo di livello internazionale, farlo vivere attraverso le voci di grandi attori e raccontarlo nell'arco di un'intera giornata. Semplicemente e grandiosamente questo. Far risuonare il teatro dentro il teatro naturale. Riportare le parole là dove sono nate. Nei luoghi dell'anima che hanno ispirato i poeti e gli scrittori. Prima del teatro, dentro l'ispirazione. Nel caso: Cortina, Vicenza, Vittorio Veneto. Milk Wood è il racconto segreto di un mondo segreto; quello dei sogni degli abitanti di un immaginario villaggio gallese. Quel villaggio assomiglia ai nostri. Quei sogni invece siamo noi." Giancarlo Marinelli

L’originale messa in scena di Milk Wood sarà in forma itinerante: il pubblico si muoverà per tappe nella città di Vittorio Veneto, il Lungofiume Meschio, Loggia Museo del Cenedese, Loggia dei Grani, Oratorio dei Battuti. Le multivisioni di Francesco Lopergolo interverranno per arricchire e colorare i momenti in cui il buio impedirà allo sguardo il panorama.

Con Jane Alexander, Anna Galiena, Francesca Valtorta

Partenza da Lungofiume Meschio, Loggia Museo del Cenedese, Loggia dei Grani, Oratorio dei Battuti.

INGRESSO GRATUITO con prenotazione su eventbrite.it fino ad esaurimento posti.

L’accesso agli spazi avverrà secondo protocollo contagio COVID-19 in vigore alla data degli spettacoli.