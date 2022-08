Minions 2 al cinema Busan

Dal 18 agosto l'attesissimo film di animazione Minions2 - Come Gru Diventa Cattivissimo arriva al Cinema Busan di Mogliano Veneto!



Per tutte le informazioni e per acquistare i biglietti è possibile visitare il sito www.cinemabusan.it



Biglietto intero: € 7,50 - ridotto: € 6,50



Fino a esaurimento scorte i titolari di biglietti per questo evento riceveranno un simpatico omaggio.





Programmazione completa:

- giovedì 18 agosto, ore 17:30 e 21

- venerdì 19, ore 17:30 e 21

- sabato 20, ore 17:30 e 21

- domenica 21, ore 15:45, 18:15 e 21

- giovedì 25, ore 17:30 e 21

- venerdì 26, ore 17:30 e 21



- domenica 28, ore 15:45, 18:15 e 21