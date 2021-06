𝑨𝒍𝒍𝒂 𝑪𝒐𝒏𝒒𝒖𝒊𝒔𝒕𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝑴𝒐𝒏𝒕𝒆 𝑮𝒓𝒂𝒑𝒑𝒂

?????? ????????? ??? ????? ????????

Domenica 27 giugno

Dalle ore 10:00 alle ore 17:00

*****************************************

Una suggestiva escursione in montagna alla conquista del celebre Monte Grappa, che fu teatro della Prima Guerra Mondiale. Sarร un percorso emozionante sia dal punto di vista naturalistico che storico. Cammineremo su sentieri sacri, solcati da migliaia di soldati che presero parte al conflitto. Saliremo tra ampi prati, fino a raggiungere la cima del Monte Grappa, dove ci aspetterร un panorama mozzafiato sulle Prealpi e sulle Dolomiti e il monumentale Sacrario Militare, uno dei principali ossari militari della Prima Guerra Mondiale. Pranzeremo al sacco nei pressi del famoso Rifugio Bassano e concluderemo la giornata con una gustosa merenda in rifugio!

Evento in collaborazione con la Coop. A perdifiato.



?? Info Tecniche ??

Difficoltร : medio-facile

Lunghezza: 8 km

Dislivello: 400 m



? Chi Puรฒ Partecipare ?

Itinerario di livello medio facile adatto a tutti, comprese famiglie con bambini dai 10 anni in su abituati al cammino.

? Per chi volesse venire accompagnato dal proprio cane, vi chiediamo gentilmente di segnalarcelo in fase di prenotazione in modo da valutarne lโ€™idoneitร .



? Abbigliamento e Attrezzatura ?

Consigliamo di vestirsi a strati (es. maglietta/maglia tecnica, pile/giacca antivento)

scarpe da trekking

k-way o poncho impermeabile

copricapo

un cambio di scarpe e indumenti da tenere in macchina per il ritorno

zaino

bastoncini da trekking (per chi li usa)

pranzo al sacco

snack

acqua (1,5 litri)

medicine personali

creme solari

mascherina, gel disinfettante



? Luogo di Ritrovo ?

1) ore 8:00 Hotel Crowne Plaza Limena per chi viene da Padova - Via Po, 197, 35135 (PD)

2) ore 10:00 Rifugio Ardosetta - Via Madonna Del Covolo, 158, 31017 Pieve del Grappa (TV)

*Per chi viene da Venezia contattare Chiara: 3406118758

Vi chiediamo gentilmente di segnalarci in quale punto di ritrovo aspettarvi!



? Quota ?

Adulti: โ‚ฌ 30,00

Ragazzi dai 9 ai 14 anni compiuti: โ‚ฌ 20,00

Bambini fino agli 8 anni compiuti: Gratis (merenda a parte โ‚ฌ 5,00)



La Quota Comprende:

n.1 Guida Ambientale Escursionistica

n.1 Accompagnatore Turistico

Merenda dolce o salata in rifugio

La Quota Non Comprende:

trasporto

pranzo al sacco

Tutto quanto non espressamente indicato alla voce โ€œLa quota comprendeโ€



? Chi Accompagnerร ?

Stefano Benetton - Guida Ambientale Escursionistica

Alice Bettiolo e Chiara Caratti - Organizzazione e Accompagnamento Turistico



Come Iscriversi:

? Via mail a info@mariandgo.com

Agenzia Mari&Go di Paola Marigo tel. 0498791590 o via Whatsapp cell. 3664895343

Chiara: 3406118758

Alice: 3495805310

tramite messaggio su Facebook messenger

?? Iscrizione diretta al seguente link: https://forms.gle/gqcsVDFMhVEdnyeG6

l semplice "parteciperรฒ" cliccato sull'evento non fa fede per l'effettiva prenotazione all'escursione.



?? Chiusura Iscrizioni ??

Entro le 18:00 del giorno di sabato 26 giugno.



L'uscita potrร essere rinviata o annullata per ragioni meteorologiche o tecniche ad insindacabile giudizio dell'organizzazione.



? Regolamento ?

L'iscrizione e la partecipazione all'evento prevede la lettura ed accettazione del regolamento che vi verrร inviato al momento dell'iscrizione via e-mail o Whatsapp.



?? ATTENZIONE ?? per partecipare occorre prendere visione e accettare il REGOLAMENTO GENERALE e ANTI-COVID inviato via mail al momento dellโ€™iscrizione.L'escursione sarร svolta a numero chiuso e in sicurezza, in ottemperanza al protocollo anti Covid-19. Indispensabili DPI (mascherine e gel igienizzante) che saranno usati a inizio e fine trek o in determinati momenti come incontro con altri gruppi, strettoie, ma non in cammino.

