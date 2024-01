Raccolta di firme per istituire il reato di omicidio sul lavoro

Sabato 27 gennaio, nel centro di Montebelluna, in corso Mazzini, si svolgerà un presidio per raccogliere le firme per una proposta di legge di iniziativa popolare per istituire il reato di omicidio sul lavoro. L'iniziativa, fortemente voluta dall'associazione dedicata a Mattia Battistetti, fa da prologo all'udienza del processo, fissata per lunedì prossimo al palazzo di giustizia di via Verdi a Treviso, per la tragica morte dell'operaio, morto nel maggio 2021 in un cantiere dell'azienda Bordignon, a Montebelluna.