Film di Kurt Langbein

Interviene Silvia Cavinato - Fondazione Girolomoni



L’economia di mercato ha portato prosperità ai paesi sviluppati a spese degli altri continenti, evidenziando così crescenti disparità. Ma c’è da qualche parte un modello alternativo al capitalismo? Per i protagonisti di Utopia Revisited sembra proprio di sì: pionieri di un nuova società, propongono una serie di esempi illuminanti, buone pratiche ambientali rispettose dell’uomo, uno stile di vita fatto di cooperazione e condivisione.



Prenotazione consigliata: prenotazioni@combinazionifestival.it o 3454813756 / 3493364301 / 3488680090



In caso di maltempo, la proiezione si terrà presso il Cinema Italia Eden.



La Fondazione Girolomoni, già Alce Nero, dal 1996 si occupa di divulgare il pensiero del fondatore Gino Girolomoni, in particolare attraverso la rivista Mediterraneo Dossier, toccando temi come la spiritualità, il biologico, l’attualità. Ha sede nel Monastero di Montebello, nei pressi di Urbino.

