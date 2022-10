"Le Immagini della Fantasia" - 40^ Mostra Internazionale d’Illustrazione per l’Infanzia

La 40^ edizione della Mostra Internazionale d’Illustrazione per l’Infanzia Le Immagini della Fantasia s’inaugura sabato 29 ottobre 2022, alle ore 17.00, negli spazi espositivi della Casa della Fantasia di Sarmede, sede della Fondazione Št?pán Zav?el. Ad aprire la Mostra sarà lo spettacolo Oltre le onde creato dal Garilli Sound Project con le opere di Joanna Concejo, ospite d’onore della 40^ edizione. Le musiche sono state composte dalla musicista Elisabetta Garilli sulle illustrazioni di “M come il mare”, albo scritto e illustrato da Joanna Concejo (casa editrice Topipittori, 2020). Il Garilli Sound Project torna al Teatro di Sarmede per la seconda volta, dopo il successo dello scorso anno con lo spettacolo creato appositamente per la manifestazione. Dopo lo spettacolo e i saluti delle istituzioni promotrici dell’iniziativa, si potrà visitare la Mostra insieme al curatore Gabriel Pacheco. Domenica 30 ottobre 2022 l’inaugurazione proseguirà al Teatro Audiorium di Sarmede, a partire dalle 9.45, con Il respiro poetico: un dialogo diviso in tre atti in cui le artiste e gli artisti ospiti conversano sull’illustrazione contemporanea e sulle opere in mostra.

La Mostra presenta 350 opere di oltre trenta artisti, provenienti da 15 differenti Paesi. Al centro del percorso espositivo c’è Joanna Concejo, autrice di numerosi albi illustrati pubblicati in Italia dalla casa editrice Topipittori, conosciuta e apprezzata per la rara, profonda estetica poetica. Joanna Concejo è nata a Slupsk, in Polonia, si è laureata all’Accademia di Belle Arti di Poznan in disegno e illustrazione. Nel 1994 si è trasferita in Francia, nella periferia parigina, dove tuttora vive. Alla fine degli anni Novanta ha iniziato a lavorare come illustratrice e artista plastica. Le sezioni Panorama, Tema e Pedagogia presentano i mondi artistici di illustratori e illustratrici accomunati da una comune riflessione su poesia, ricordo e sogno: La sostanza poetica; Sogni, ricordi e altre poesie; I giocattoli poetici sono i titoli delle rispettive sezioni.

Alle sezioni tradizionali si unisce una sezione speciale per il 40^ anniversario: la Fondazione Št?pán Zav?el ha deciso di rendere omaggio alla storia e ai protagonisti della Mostra Le Immagini della Fantasia attraverso l’esposizione di alcune opere arrivate nel tempo alla Casa della Fantasia, a partire dai lavori del fondatore Št?pán Zav?el (Praga, 1932 – Rugolo di Sarmede, 1999) e dell’amico Józef Wilko? (Polonia, 1930), fino a Emanuele Luzzati (Genova, 1921 – 2007), David McKee (Regno Unito, 1935 – Provenza, 2022), Kv?ta Pacovská (Praga, 1928) e Jindra ?apek (Repubblica Ceca, 1953). La Mostra è accompagnata da un ricco programma di attività creative per le famiglie e per le scuole che si svolgono sia durante la settimana sia nei weekend (laboratori, letture ad alta voce, visite guidate).

Attività didattiche: https://fondazionezavrel.it/attivita-didattiche-2022-2023/

Eventi: https://fondazionezavrel.it/programma-eventi-2022-2023/

Orari Mostra

da martedì a venerdì: ore 9.00 — 18.00

sabato, domenica e festivi: ore 10.00 — 18.00

i giorni 24, 25 e 31 dicembre 2022 è chiuso

lunedì è chiuso eccetto: 31 ottobre, 26 dicembre 2022 e 2 gennaio 2023 con orario festivo.