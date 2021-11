Castelfranco Veneto, domenica torna la Mostra mercato d'autunno

Colori caldi, foglie scricchiolanti e venticello frizzante tra le fronde: l'autunno è questo e molto altro. Quale miglior modo, dunque, per viverlo a pieno se non con un mercatino speciale in un luogo storico e incantevole, come le antiche mura medievali di Castelfranco?

Domenica 14 novembre l'associazione "Tutto in Piazza", in collaborazione con il Comune di Castelfranco Veneto, organizza una festa per celebrare questo meraviglioso periodo dell'anno. Lungo Corso 29 Aprile si potranno ammirare numerose bancarelle, dove trovare manufatti artigianali, opere di artisti veneti e magiche preparazioni create dalle mani di abili fioristi. Un mercatino speciale in un luogo storico e incantevole, quale le antiche mura medievali della città.