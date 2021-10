Mostra Micologica

Grazie alla collaborazione con il Gruppo Micologico Castellano, il Centro Commerciale I Giardini del Sole organizza la XXXXII edizione della grande mostra dedicata a uno degli organismi vegetali più sorprendente e curioso. Da venerdì 15 fino a domenica 17, infatti, la galleria del centro sarà invasa da oltre 300 specie diverse di funghi, catalogate in base alla loro famiglia di appartenenza e alla loro commestibilità, tossicità, velenosità e mortalità. Gli esperti del Gruppo Micologico Castellano saranno presenti per svelare tutti i segreti dei funghi e per divulgare le regole di comportamento a cui ogni appassionato deve attenersi, per la raccolta dei funghi e per la salvaguardia del loro habitat naturale.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...