Treviso Comic Book Festival, ultimo weekend di mostre in città

Ultimo fine settimana per le mostre del Treviso Comic Book Festival arrivato quest'anno alla sua XVIII edizione. Dalla Fondazione Benetton a Ca’ da Noal fino al Dump e alla Piola, sono nove le mostre ancora visitabili in città per scoprire le opere degli autori di punta del panorama nazionale e internazionale dell’illustrazione e del fumetto.

Una proposta di alta qualità, premiata quest’anno dal primo bando lanciato dal Ministero della Cultura “Promozione Fumetto 2021” per la promozione del fumetto contemporaneo in Italia e all’estero. Le esposizioni aperte fino a domenica 10 ottobre sono: