Domenica al museo, dal 3 aprile tornano le visite gratuite in Veneto

Con la fine dello stato di emergenza da venerdì 1º aprile, in Veneto tornano le domeniche gratuite nei luoghi della cultura. A partire da domenica 3 aprile, ogni prima domenica del mese, i musei, parchi archeologici e luoghi della cultura statali garantiranno l’accesso gratuito a tutti i visitatori che potranno così tornare a beneficiare di un’iniziativa unica per favorire la conoscenza del patrimonio culturale italiano.

Anche le visite durante le domeniche gratuite, come quelle che si svolgeranno durante gli ordinari giorni di visita, dovranno avere luogo nel pieno rispetto delle nuove misure di sicurezza previste dal citato Decreto. Dal 1° aprile 2022 per accedere a monumenti, musei, gallerie, parchi, giardini monumentali dello Stato non sarà più richiesto il possesso del green pass rafforzato, né di quello base, mentre resterà l’obbligo di utilizzo di mascherine chirurgiche. Alcune sedi sono visitabili solo su prenotazione. Il Ministero della Cultura consiglia di consultare le schede di dettaglio prima di programmare la visita.

A Treviso

Museo nazionale Collezione Salce sede di San Gaetano

?via Carlo Alberto, 31 - 31100 Treviso

Museo nazionale Collezione Salce sede di Santa Margherita

via Reggimento Italia Libera, 5 - 31100 Treviso

In Veneto

Belluno

Area archeologica di Feltre

piazza Duomo - 32032 Feltre (BL)

Rovigo

Museo archeologico nazionale di Adria

via Badini - 45011 Adria (RO)

Museo archeologico nazionale di Fratta Polesine

via Giovanni Tasso - 45025 Fratta Polesine (RO)

Verona

Museo archeologico nazionale di Verona

stradone San Tomaso - 37129 Verona (VR)

Padova

Museo nazionale Atestino

via Guido Negri - 35042 Este (PD)

Venezia

Biblioteca nazionale Marciana - Sale monumentali

Piazza San Marco (Ala napoleonica: ingresso dal Museo Correr) - 30124 Venezia (VE)

Gallerie dell’Accademia di Venezia

Campo della carità 1050 Dorsoduro - 30123 Venezia (VE)

Galleria Giorgio Franchetti alla Ca' d'Oro

Cannaregio - 30126 Venezia (VE)

Museo nazionale Concordiese di Portogruaro

via Seminario - 30026 Portogruaro (VE)

Museo nazionale di Archeologia del Mare

strada Nuova - 30021 Caorle (VE)

Museo nazionale di Villa Pisani

via Doge Pisani - 30039 Stra (VE)

Museo d’Arte Orientale Venezia

Santa Croce - 30135 Venezia (VE)

Museo nazionale e Area archeologica di Altino

via S. Eliodoro, 56 - 30020 Quarto d'Altino (VE)

Museo di Palazzo Grimani

Castello 4858 - 20122 Venezia (VE)

Info web

https://cultura.gov.it/domenicalmuseo