La Musica nei Secoli 2022 - Concerto d'apertura

Al via tra poche settimane la quarta edizione della rassegna concertistica “La Musica nei Secoli”, organizzata dall’Associazione Phileo APS di Fontanelle. Sviluppata con finalità anche didascaliche e pedagogiche lungo un percorso nella storia della musica occidentale, la rassegna si terrà dal 15 ottobre al 27 novembre nel comune di Fontanelle il cui autunno, anche quest’anno, si riempirà di musica! L'arco temporale affrontato quest'anno spazierà dal Rinascimento alla metà del Novecento, coprendo quindi circa cinque secoli di storia della musica, con una preziosissima seconda tappa ad onorare Alessandro e Benedetto Marcello e il concerto solistico veneziano e una terza dedicata a Verga e a Pasolini, nel doppio centenario (di morte per il primo, di nascita per il secondo) dei due grandi autori italiani.



Il concerto di apertura si terrà sabato 15 ottobre alle ore 20.30 presso la chiesa di San Pietro Apostolo di Fontanelle. Sarà una serata particolare, durante la quale si avrà un’anteprima degli stili approfonditi nei concerti successivi: dal barocco di Handel (per organo) e Vivaldi (per flauto) si passerà ad ascoltare le polifonie rinascimentali e del primo barocco di Palestrina e Monteverdi per poi avere un assaggio della musica romantica e post-romantica con brani di Grieg, Dvorak e Debussy. Le esecuzioni sono affidate a Stefano Maso (organo), Eugenio Migotto (flauto) e alle splendide voci del CoroAnzano, corale polifonica diretta da Paolo Stefan. Ad accompagnare i vari brani ci sarà un quartetto d’archi composto da Francesco Marcuzzo e Silvia Da Ros (violini), Stefano Pagotto (viola) e Marco Balbinot (violoncello) ai quali si aggiungerà, per i brani barocchi, Luigi Pradelle all’oboe.



L'iniziativa si svolge in collaborazione con la ProLoco di Vallonto ed è promossa e sostenuta anche dal Comune di Fontanelle.