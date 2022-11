Natale a Montebelluna

L’amministrazione comunale di Montebelluna presenta il calendario delle iniziative in programma dal 3 dicembre all’8 gennaio. Un palinsesto ricco di eventi e di iniziative, con un focus specifico rivolto ai più piccoli, messo a punto dall’assessorato al Turismo, a quello della cultura peri consueti eventi di fine anno, assieme all’azienda esterna incaricata della gestione dei festeggiamenti e alla Pro loco, ai Servizi culturali che si occupano anche dell’aspetto turistico del Comune.

Il momento clou dell’apertura è fissato per sabato 3 dicembre alle 17.30 circa in Corso Mazzini dove sarà acceso l’albero principale alla presenza del sindaco e dei rappresentanti dell’amministrazione comunale, con allietamento musicale a tema ovviamente natalizio. Il Villaggio di Babbo Natale sarà aperto tutti i giorni fino all’8 gennaio 2023 e tutti i pomeriggi dei sabato e delle domeniche di dicembre e di giovedì 8 dicembre 2022 Babbo Natale accoglierà i più piccoli per un abbraccio o una foto e per ricevere le letterine con apposita cassetta postale. Nello stesso periodo in Piazza Sedese sarà aperta la pista da pattinaggio e in piazza D’Annunzio il Mini Lunapark.

In Corso Mazzini domenica 4 e sabato 10 dicembre e domenica 18 dicembre in piazza Oberkochen si terranno i Mercatini di Natale, sabato 17 dicembre il Mercatino Cose ritrovate in Corso Mazzini, domenica 18 dicembre in Corso Mazzini ci sarà il tradizionale mercato straordinario di Natale mentre giovedì 22, venerdì 23 e sabato 24 dicembre in Piazza Dall’Armi la manifestazione “Natale di gusto” con bancarelle e proposte enogastronomiche della tradizione. La Befana sarà presente invece il 5 ed il 6 gennaio 2023 per donare dolci e calzette ai piccoli.

Il 10, l’11, il 17 e il 24 dicembre le piazze saranno animate con bolle di sapone, laboratori, acrobati, clown ed elfette che aiuteranno i bambini a scrivere le lettere a Babbo Natale mentre MeVe e Museo propongono degli originali laboratori (Lettere di Natale, Staffetta di Natale dei Musei) oltre che l’ormai tradizionale “Child Room di Natale” dal 27 al 30 dicembre e dal 27 dicembre al 5 gennaio (chiuso il 2 gennaio), nei pomeriggi di vacanza la mostra “Futuro Agenda 2030”, al Museo Civico, si propone come uno spazio di incontro tra scienze, archeologia e giochi, dove “fare cose” e “vedere gente”.

Non mancheranno i tradizionali concerti: Concerto spettacolo a cura della Banda Musicale e Gruppo Majorettes “Città di Montebelluna” il 27 dicembre al Palamazzalovo, il concerto di fine anno a cura dell’Orchestra “G. Legrenzi” il 29 dicembre al Palamazzalovo e il “55° Concerto dell’Epifania” del Coro del Duomo Città di Montebelluna presso il Duomo il 6 gennaio 2023. L’attesa del nuovo anno e l’arrivo del nuovo sarà allietata anche quest’anno dal Capodanno in centro.

Inoltre, come ogni anno, in biblioteca proposte di Natale per tutte le età. Per grandi e piccoli saranno a disposizione manuali e libri illustrati con idee per decorare alberi e case per le Feste. Negli spazi dedicati a bambini e ragazzi saranno esposti albi illustrati, racconti e romanzi a tema e uno speciale calendario dell’Avvento tutto di libri. A dicembre sarà presentata anche la nuova selezione di libri “Se una notte d’inverno un lettore”, curata dalla rete BAM, con titoli da prendere a prestito in biblioteca o da utilizzare come suggerimento per i regali di Natale. Tutte da scoprire le decorazioni in biblioteca, curate dalla Cooperativa Vita e Lavoro di Montebelluna.

Commenta il sindaco, Adalberto Bordin: “Il Natale è per antonomasia la Festa della famiglia e dei più piccoli ed è a loro che abbiamo voluto dedicare la maggior parte delle iniziative contenute in questo cartellone di iniziative senza precedenti. Un calendario che risponde al desiderio dell’amministrazione di popolare il Centro cittadino di persone che vogliono trascorrere qualche piacevole momento di intrattenimento e sfruttare anche le possibilità commerciali offerte dalla nostra Città dopo due anni davvero complicati. Per questo abbiamo voluto riservare delle risorse specifiche per questa edizione che, viste le premesse testate già con l’anteprima di domenica scorsa, ha tutti i presupposti per ottenere il successo che merita”.

“In un periodo storico – prosegue l’assessore al Turismo, Debora Varaschin - come quello appena passato e quello che stiamo vivendo, abbiamo investito, anche su suggerimento del sindaco, per dare soprattutto ai più piccoli un periodo natalizio ricco di eventi. Crediamo che tutto quello che sta accadendo non debba ricadere in un periodo in cui dovrebbe esserci gioia, speranza e proprio per questo la nostra Amministrazione ha voluto dare un volto diverso alla città, con iniziative ed installazioni, come il Villaggio di Babbo Natale, che ha portato già alla prima domenica di apertura numerosissimo bambini a visitare l’area e incontrare Babbo Natale. Una grande soddisfazione vedere nei volti dei piccoli la felicità di poter passare del tempo in un mondo magico, fatto di luci e personaggi delle favole. E’ stato un impegno di costruzione del tutto, importante con uno sforzo di programmazione e di puzzle per incastrare tutto davvero notevole, per questo ringrazio l’ufficio cultura/turismo e tutte le entità coinvolte perché senza una sinergia positiva e un team come questo, quello che è e sarà questo Natale non sarebbe stato possibile.”

Di seguito la programmazione in Piazza e quella proposta dai Servizi Culturali.

IL NATALE IN PIAZZA

DOMENICA 4 DICEMBRE

Corso Mazzini | ore 9:00 – 18:00

MERCATINI DI NATALE

Colonnato Municipio | ore 10:00 - 12:00

INTRATTENIMENTO MUSICALE a cura di “Alti e Bassi”

Piazza Negrelli | ore 15:00 – 18:00

FATE IN FESTA con i loro spiritosi amici del Natale e tanti giochi in formato gigante

Piazza Dall’Armi | ore 15:30 – 17:00

JUPITER SHOW con un repertorio

di gospel spiritual

Piazza J. Monet | ore 15:30 – 17:30

DANZE con Gli Amici

della “Desperados Country Friends”

GIOVEDÌ 8 DICEMBRE

Corso Mazzini | ore 15:00 – 19:00

MINNIE e TOPOLINO incontrano i bambini. Scatta la foto con il tuo personaggio preferito

SABATO 10 DICEMBRE

Corso Mazzini | ore 9:00 – 18:00

MERCATINI DI NATALE

Piazze del Centro | ore 15:00 – 17:00

ANIMAZIONE con canti tradizionali e natalizi a cura de “I Mercanti Dogali”

Via Partigiani – Piazza Tommaseo | ore 15:30 – 17:30

INTRATTENIMENTO MUSICALE a cura di The Teachers from IVB Vocal School

Piazze del Centro | ore 15:00 – 19:00

ANIMAZIONE con bolle di sapone, laboratori, acrobati, clown ed elfette che aiuteranno i bambini a scrivere

le lettere a Babbo Natale

DOMENICA 11 DICEMBRE

Da Piazza Sedese a Piazza Negrelli | ore 8:00 – 13:00

MERCATO STRAORDINARIO DI NATALE

Loggia dei Grani | ore 15:30 – 17:30

ESIBIZIONE CANORA degli allievi della Scuola di Canto “Jaja Music”

Piazza Oberkochen | ore 15:00 – 17:00

REPERTORIO NATALIZIO a cura del duo acustico voce – chitarra “Alice e Robert”

LETTURE ANIMATE PER BAMBINI con Paola

Piazze del Centro | ore 15:00 – 19:00

ANIMAZIONE con bolle di sapone, laboratori, acrobati, clown ed elfette che aiuteranno i bambini a scrivere le lettere a Babbo Natale

SABATO 17 DICEMBRE

Corso Mazzini | ore 9:00 – 18:00

MERCATINO COSE RITROVATE

Piazze del Centro | ore 15:00 – 19:00

ANIMAZIONE con bolle di sapone, laboratori, acrobati, clown ed elfette che aiuteranno i bambini a scrivere

le lettere a Babbo Natale

Colonnato Municipio | ore 15:30 – 17:30

INTRATTENIMENTO MUSICALE a cura di “Argan Duo”

Loggia dei Grani | ore 15:30 – 18:00

BABBO NATALE CERCA URGENTEMENTE COLLABORATORE a cura dell’attore Luca Zanetti

DOMENICA 18 DICEMBRE

Da Piazza Sedese a Piazza Negrelli | ore 8:00 – 18:00

MERCATO STRAORDINARIO DI NATALE

Piazza Oberkochen | ore 9:00 – 18:00

MERCATINI DI NATALE

Corso Mazzini | ore 15:00 – 18:00

FATE IN FESTA in compagnia di Babbo Natale e delle fate truccabimbi

Piazza Tommaseo – Via Partigiani | ore 15:30 – 17:30

INTRATTENIMENTO MUSICALE a cura di The Teachers from IVB Vocal School

Corso Mazzini | ore 15:30 – 17:30

DANZE con Gli Amici della “Desperados Country Friends

GIOVEDI’ 22, VENERDI’ 23, SABATO 24 DICEMBRE

Piazza Dall’Armi NATALE DI GUSTO

SABATO 24 DICEMBRE

Piazze del Centro | ore 15:00 – 19:00

ANIMAZIONE con bolle di sapone, laboratori, acrobati, clown ed elfette che aiuteranno i bambini a scrivere

le lettere a Babbo Natale

Colonnato Municipio | ore 15:30 – 17:30

INTRATTENIMENTO MUSICALE a cura di “Alti e Bassi”

Loggia dei Grani | ore 15:30 – 18:00

BABBO NATALE CERCA URGENTEMENTE COLLABORATORE a cura dell’attore Luca Zanetti

SABATO 31 DICEMBRE

Corso Mazzini | ore 20:00 – 01:00

CAPODANNO A MONTEBELLUNA

GIOVEDÌ 5 GENNAIO

Piazza Dall’Armi | ore 17:00 – 18:00

IL MAGICO BOSCO DI GAN

Spettacolo di narrazione e ombre tra grandi abeti luminosi a cura dell’Associazione Culturale Molino Rosenkranz

Ingresso libero e gratuito

Villaggio di Babbo Natlae – ore 15.30 – 19.00

La Befana, dolcetti, carbone per i piccoli

VENERDÌ 6 GENNAIO

Corso Mazzini | ore 15:00 – 19:00

LA BEFANA. Carbone e dolcetti per i più piccoli a cura della Pro Loco di Montebelluna

Per info: cultura@ bibliotecamontebelluna.it | 0423 617423

NATALE...è CULTURA

MERCOLEDÌ 7 DICEMBRE

MeVe – Memoriale Veneto della Grande Guerra | dalle ore 16.30 alle 18.00

LETTERE DI NATALE: un laboratorio per scoprire misteriose lettere dal passato e lasciare una traccia per il futuro.

Per tutti a partire dai 6 anni. *

VENERDÌ 16 DICEMBRE

Teatro “R. Binotto” di Villa Correr Pisani | ore 18:00

ABC DEL NATALE

Spettacolo teatrale per famiglie

A cura di Teatro Telaio. **

DOMENICA 18 DICEMBRE

Museo Civico | ore 15:00 – 18:00

STAFFETTA DI NATALE DEI MUSEI

I regali di Natale? Li costruisco al Museo!

Tra scienze e archeologia, idee regalo belle e sostenibili realizzate interamente con materiali recuperati all’Artlab del Riuso nella Mostra “Futuro Agenda 2030”. E i biglietti di Natale? Al MeVe!

Per bambini della scuola primaria. ***

DOMENICA 18 DICEMBRE

MeVe – Memoriale Veneto della Grande Guerra | ore 15:00 – 18:00

STAFFETTA DI NATALE NEI MUSEI

I biglietti di Natale? Li realizzo a Villa Correr-Pisani. Tra affreschi e paesaggi, un pomeriggio per costruire insieme biglietti di Natale fantasiosi. E i regali di Natale? Al Museo Civico!

Per tutti a partire dai 6 anni. *

LUNEDÌ 26 DICEMBRE

Museo Civico | ore 16:00 – 17:30

UN NATALE BESTIALE 2030

Cosa faranno le acciughe, i rospi e i koala nel Natale del 2030?

Un viaggio nella mostra “Futuro Agenda 2030” dai Poli all’equatore.

Per famiglie con bambini che frequentano la scuola primaria.

Attività a pagamento,

su prenotazione. ***

DA MARTEDÌ 27 DICEMBRE 2022 A GIOVEDÌ 5 GENNAIO 2023 (chiuso il 2 gennaio)

Museo Civico | ore 15:00 – 18:00

AL MUSEO IN COMPAGNIA –ARTLAB DI NATALE

Nei pomeriggi di vacanza la mostra “Futuro Agenda 2030”, al Museo Civico, si propone come uno spazio di incontro tra scienze, archeologia e giochi, dove “fare cose” e “vedere gente”.

Da non perdere l’Artlab del Riuso a disposizione del pubblico con la sua “materiateca” piena di tutto per creazioni artistiche in libertà.

Incluso nel biglietto di ingresso al Museo.

Per tutti. ***

DA MARTEDÌ 27 A VENERDÌ 30 DICEMBRE

Museo Civico | ORE 08:00 – 13:00

CHILD ROOM DI NATALE AL MUSEO CIVICO E AL MEVE

Attività natalizie per bambini della Scuola primaria.

UN NATALE COI FIOCCHI

La cultura del dono nel tempo

Per bambini della Scuola Primaria.

Attività a pagamento,

su prenotazione. ***

MeVe – Memoriale Veneto della Grande Guerra

CHE SUONO FA IL NATALE?

Viaggio nelle tradizioni natalizie di Paesi vicini e lontani a ritmo

di musica. Ogni giorno un brano: Stille Nacht, Jingle Bell, Noel, Tu scendi dalle stelle.

Per bambini della Scuola Primaria. *

LUNEDÌ 26 DICEMBRE

PalaMazzalovo | ore 20:45

“SOL CHE NOIALTRI REVIVAL” – Marco & Francesco con Lorenzo

Serata di cabaret a cura della Compagnia Teatrale

“Oberon Bottega delle Arti”. **

MARTEDÌ 27 DICEMBRE

PalaMazzalovo | ore 20:45

“LA MUSICA AL CINEMA”

Concerto spettacolo a cura della Banda Musicale e Gruppo Majorettes “Città di Montebelluna”. **

GIOVEDÌ 29 DICEMBRE

PalaMazzalovo | ore 20:45

CONCERTO DI FINE ANNO

A cura dell’Orchestra “G. Legrenzi”. **

VENERDÌ 6 GENNAIO

Museo Civico | ore 16:00 – 17:30

CRONOBEFANA 2030

La Befana del 2030, dopo un viaggio nel tempo, ha lasciato al Museo strane storie criptate che parlano

di popoli antichi e futuri...aiutateci a decifrarle!

Attività per famiglie con bambini che frequentano la scuola primaria.

Attività a pagamento,

su prenotazione. ***

VENERDÌ 6 GENNAIO

Duomo di Montebelluna | ore 15:30

“55° Concerto dell’Epifania” del Coro del Duomo Città di Montebelluna

* Attività a pagamento, su prenotazione. Per info e prenotazioni: info@memorialegrandeguerra.it |

0423 617539 – 0423 617479

** Per info: cultura@ bibliotecamontebelluna.it | 0423 617423

*** Per info e prenotazioni: info@museomontebelluna.it | 0423 617479