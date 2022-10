11^ edizione di "No Pantere No party" con l'Imoco Volley

Dopo cinque anni, No Pantere No party ritorna nella città del Cima. L’11esima edizione del galà di inizio stagione, organizzato da Cuoredarena e Sindaco Events in sinergia con la società Imoco Volley, che vedrà la partecipazione della squadra e dello staff, si terrà martedì 11 ottobre a partire dalle ore 19.00 al ristorante Tre Panoce di via Vecchia Trevigiana a Conegliano.

Lo storico locale ha riaperto il 2 settembre grazie alla rinnovata gestione targata Simone Piccin. Il nuovo e coraggioso gestore avrà il supporto dello chef Armando Zanotto e del suo braccio destro Valter Teso. Con piacere Cuoredarena "riporta a casa" questo evento che per molti anni è stato itinerante, rafforzando così ancora di più il legame delle Pantere con la città.

Durante la serata saranno presentati i tre Social day al Palaverde con la partecipazione delle associazioni di volontariato del territorio: il 4 dicembre “Un peluche per un sorriso” con e per la Lilt e Giocare in Corsia; il 12 febbraio 2022 “Un cuore per l’autismo” con e per Oltre il Labirinto onlus, il 12 marzo “La bontà scende in campo” con e per l’Aipd Marca Trevigiana.

Oltre alla presentazione delle tre giornate solidali, nel corso della serata si terrà anche la premiazione di due studenti assegnatari della terza edizione della borsa di studio in ricordo di Marco Guerrato, giornalista, amico di Cuoredarena e tifoso delle Pantere, scomparso il 29 aprile 2019 a soli 46 anni. L’edizione 2021/2022 ha visto protagonisti gli atleti delle scuole superiori della Pallavolo Montebelluna, che con grande entusiasmo ha aderito all’iniziativa.

A conclusione della serata il tradizionale e beneaugurante taglio della torta.