Sabato 30 aprile tra le vigne di Tenuta San Giorgio, a Maserada sul Piave - Treviso, è in programma un evento speciale che coniuga attività fisica e vino: Nordic Workout tra i Vigneti.



La rassegna di eventi made in Tenuta San Giorgio propone infatti un breve percorso guidato di 40/45 minuti di nordic walking ed esercizi ritmati di tonificazione e coordinazione tra i vigneti, sotto la guida di Flavia Brazzoduro, esperta istruttrice, preparatrice fisica e ideatrice del Nordic Workout. Sarà invece Marco Dall’Armi, brand ambassador di Tenuta San Giorgio, a raccontare i segreti della cantina e dei pluripremiati vini prodotti sulle Grave di Papadopoli, l’isola fluviale più grande d‘Italia. Immancabile l’aperitivo finale con alcuni dei migliori vini della Tenuta.



Molto interessante sarà il tipo di attività fisica proposta: “L'allenamento è pensato per essere alla portata di tutti e comprende un lavoro aerobico e di fitness metabolico con esercizi di tonificazione e coordinazione - spiega l’istruttrice Flavia Brazzoduro. Il tutto è condotto su terreno pianeggiante e a ritmo di musica con cuffie in wireless, così da poter ascoltare al meglio le indicazioni e anche il proprio corpo”. I benefici sono assicurati, conferma Brazzoduro: “al termine della lezione la sensazione sarà una mente svuotata e libera, ma anche tanta energia”.



Bastoncini, cuffie e aperitivo finale sono compresi nella quota di iscrizione di 18 Euro.



Info e iscrizioni sulla pagina Facebook di Tenuta San Giorgio e al +39 3516773787 (Marco)