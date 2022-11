In centro a Treviso l'incontro con l'attivista iraniana Fatima Baram

Giovedì 17 novembre, presso l’ex Sommariva (Corso del popolo,1), Viva Vittoria Treviso ospita due incontri dedicati alla situazione attuale delle donne dell’Iran, grazie a Fatima Benam, attivista iraniana che sta girando l’Europa per sensibilizzare rispetto a ciò che sta accadendo nel suo Paese di origine. Fatima Benam è una giovane donna di Teheran. Ha vissuto 40 anni in Iran, trascorrendo l’intera infanzia durante la guerra con Iraq e sotto la paura dei guardiani della rivoluzione. Nel 2017 si è trasferita in Italia e, da allora, è impegnata nella divulgazione e sensibilizzazione e fa parte del gruppo “Donne con le donne - Cittadini del mondo”

A Treviso, nello spazio di Viva Vittoria, Fatima Benam incontrerà durante la mattinata diverse classi della high school di H-Farm e del Liceo Duca degli Abruzzi. Si parlerà della situazione attuale in Iran, di come e perché una protesta nata da un piccolo gruppo di coraggiose giovani donne, stia ora coinvolgendo un intero popolo e attirando l’attenzione di tutto il mondo. Per capirlo, si tornerà indietro, ai precedenti tentativi di rivolta in cui Fatima stessa, allora universitaria, si è trovata in prima linea. Studenti e studentesse avranno infatti la possibilità di conoscere da vicino l’esperienza di una persona cresciuta durante una guerra, e comprendere il valore della pace.

L’incontro conclusivo sarà aperto a tutti, e si terrà giovedì 17 novembre, dalle 16:00 alle 18:00.

Al termine di ogni incontro, in segno di condivisione, verrà offerta a tutti la possibilità di cimentarsi nel realizzare una coperta “Viva Vittoria Treviso”, iniziativa che Fatima Benam sente vicina a sé e agli ideali per cui lavora ogni giorno. Rose De Filippo, presidentessa di Up – i sogni fuori dal cassetto, associazione che per la prima volta porta Viva Vittoria nella provincia di Treviso, ha commentato: “Quando abbiamo iniziato con Viva Vittoria Treviso non credevamo di poter arrivare a ospitare e promuovere incontri di questa portata. Fatima Benam è un grande esempio per noi e per chiunque ami la propria terra e lavori ogni giorno per renderla migliore. Siamo onorate di averla nel nostro spazio, consapevoli che per i giovani studenti di Treviso sarà un’importante occasione di crescita.”

Fatima Benam, attivista, ha commentato: “Come donna iraniana, sento di avere il compito di essere la voce di mio popolo. Al giorno d’oggi è difficile intercettare solo notizie e informazioni veritiere; perciò, organizzo i miei incontri sapendo che sono un mezzo per creare supporto per i miei amici che lottano per la loro libertà in Iran. Loro vogliono essere sentiti e non abbandonati. Ringrazio Viva Vittoria Treviso, progetto che ammiro e sostengo, per darmi la possibilità di portare la mia esperienza”.