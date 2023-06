Il Festival delle Abbazie, nella sua versione rinnovata, è un'attesa celebrazione della musica e dello spettacolo ed è pronto a stupirvi, nuovamente, il prossimo 22 giugno presso l'Abbazia Santa Bona di Vidor. La serata prevede uno straordinario spettacolo intitolato "Off Broadway & Francesca Bertazzo Hart: l'affiatato jazz dei Teatri di Broadway", uno strepitoso e coinvolgente concerto che rappresenta il perfetto connubio tra il mondo del jazz e l'energia travolgente dei teatri di Broadway. Avrete l'opportunità di immergervi in un'esperienza musicale unica durante la quale la maestria musicale duetta con l'innovazione artistica. La splendida cornice dell'Abbazia Santa Bona aggiunge, poi, un tocco magico all'atmosfera, con la sua posizione affacciata sul nostro meraviglioso fiume Piave. L'Abbazia, solitamente riservata e non aperta al pubblico, si apre, quindi, eccezionalmente, a ospitare questo evento straordinario, rendendolo ancor più speciale ed esclusivo.



Enti promotori:

Comune di Monastier di Treviso

Comune di Nervesa della Battaglia

Comune di Vidor

Città di Mogliano Veneto.



Organizzazione a cura di Spirito Nuovo Venezia-Aggregazione Italiana per la Cultura, l'Arte e la Musica.

Direzione artistica di Matteo Gobbo Trioli.

Con il sostegno di Arper S.p.a.



Progetto grafico a cura di Francesca Piovesan.