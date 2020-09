Open days – wall street english di Treviso

L’inglese a Treviso parla Wall Street English: per tutte le esigenze, spaziando dai corsi individuali a quelli di business English, dalle certificazioni internazionali, al bonus 18app e ai corsi per docenti (carta docente accreditata MIUR), dai crediti formativi per i professionisti (ECM) ai corsi per ragazzi annuali o estivi.



Una lingua che pervade il nostro quotidiano, l’inglese ci permette di essere sempre più liberi e dinamici nel panorama internazionale, ed è uno strumento contemporaneo e chiave per realizzare i sogni più ambiziosi.



Ti servono altre ragioni per studiare l’inglese con Wall Street English?

Un metodo basato sull’acquisizione naturale della lingua, orari delle lezioni flessibili a seconda delle tue esigenze, un ritmo di studio personalizzato e il raggiungimento dell’obiettivo garantito grazie al nostro metodo certificato e in uso nel mondo con successo da oltre 40 anni.



Non ti basta?

Wall Street English organizza i Social Club! Tra le attività più gradite agli studenti, gli appuntamenti settimanali con i nostri Social Club sono gestiti in collaborazione con le realtà più dinamiche ed interattive del territorio trevigiano. Sono occasioni uniche per parlare inglese in ambienti tematizzati ed esperienze organizzate con cura dai gestori che aprono le porte a lezioni di inglese un po’ fuori dal comune. Alcuni esempi? Lezione di golf, di difesa personale, degustazione di vini, brunch e colazione all’inglese; tutte attività, inutile dirlo, esclusivamente in inglese.



