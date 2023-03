Pagine d'Organo - "Echi di Rivoluzione" con Nicola Dolci

DOMENICA 2 APRILE 2023

Chiesa di San Cassiano, Quinto di Treviso (TV)



Echi di Rivoluzione



NICOLA DOLCI

Organo G. B. De Lorenzi, 1865



L’Ottocento in Italia è il secolo in cui l’Opera lirica raggiunge il suo culmine. L’influsso della musica operistica condiziona non solo la scrittura dei compositori italiani, ma anche la costruzione degli organi, nei quali vengono inseriti nuovi registri che imitano gli strumenti e gli effetti orchestrali: il Corno inglese, il Flauto traversiere, la Violetta, l'Ottavino e il Trombone.

Il programma di questo concerto parla di "Rivoluzioni" e propone alcune tra le più belle pagine per organo composte da Vincenzo Antonio Petrali, Padre Davide Da Bergamo, Claude Benigne Balbastre e Ludwig Van Beethoven.

Si potranno apprezzare le caratteristiche e le ricche sfumature timbriche dello storico organo della Chiesa di San Cassiano di Quinto di Treviso, costruito nel 1865 dall’organaro Giovanni Battista De Lorenzi di Schio (VI) e considerato uno fra i più significativi esempi dell’arte organaria veneta ottocentesca.



Chiude il Festival "Pagine d'Organo" il giovane e talentuoso Nicola Dolci, vincitore di importanti riconoscimenti in diversi concorsi nazionali ed internazionali, tra i quali il 2° premio al prestigioso “International Martini Organ Competition” 2022 di Groningen (Olanda), e 1° premio assoluto nel ministeriale “Premio nazionale delle Arti”, XV edizione.





Ore 17.00 PRESENTAZIONE CONCERTO

Ore 17.30 INIZIO CONCERTO



Grazie a un maxi schermo il pubblico potrà seguire direttamente l’esecuzione dell’organista in primo piano. Al termine del concerto sarà offerta agli interessati una visita guidata all'organo per scoprirne gli affascinanti congegni e meccanismi di funzionamento nascosti alla vista.



Ingresso liberto con offerta responsabile