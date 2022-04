parole di carta



marco peano

presenta

Morsi



dialoga con l'autore

alessandro cinquegrani



venerdì 8 aprile

ore 20.45

centro sociale

mogliano veneto



INGRESSO GRATUITO

nel rispetto della normativa vigente sulla sicurezza sanitaria

per accedere super green pass e mascherina FFP2



prenotazione

all'indirizzo: posta42linee@gmail.com

specificando cognome, nome e recapito telefonico



rassegna a cura di

quarantaduelinee|circolazione culturale aps

con officina 31021

e il patrocinio della città di Mogliano Veneto



Morsi, Bompiani, 2022

Tutto ha inizio con una ragazzina che gioca nella neve. Si chiama Sonia, sono le vacanze di Natale del 1996 – quelle della grande nevicata – e lei deve passarle suo malgrado a casa della nonna. Siamo a Lanzo Torinese, un paesino di mezza montagna dove ogni cosa sembra rimasta ferma a cinquant’anni prima. Compresa la casa cigolante e ingombra di mobili in cui vive nonna Ada, schiva, severa vecchia che nella zona ha fama di guaritrice (ma chissà, forse è altro), per la quale Sonia prova un affetto distante. La scuola ha chiuso prima del previsto a causa di quello che tutti chiamano “l’incidente”: la professoressa Cardone, acida insegnante di italiano, si è trincerata nella sua aula e durante una lezione – di fronte a una classe segregata e terrorizzata – ha fatto qualcosa di indicibile. Qualcosa che adesso, mentre Lanzo un po’ alla volta si svuota per via delle feste e dell’incessante vento ghiacciato, sembra riguardare tutti gli abitanti. Toccherà a Sonia, insieme al suo amico Teo, ragazzino di famiglia contadina educato alla voracità, affrontare l’incubo in cui sono precipitati. Complici per forza, Sonia e Teo si avventurano nel biancore accecante della neve col distacco curioso di chi non ha pregiudizi e forse proprio per questo può sperare nella salvezza. Ma che cos’è la salvezza? Andar via, cambiare vita? O restare e tentare di resistere?



Un romanzo lucido e terribile, divertito e tagliente, che si misura con i grandi temi – la paura, la crescita – e reinventa le regole del gioco. Una storia sulla fatica di cavarsela in un mondo a misura di adulti, quando gli adulti escono di scena e ti lasciano solo



MARCO PEANO

Torino, 1979.

Lavora come editor di narrativa italiana per la casa editrice Einaudi. Collabora con “Tuttolibri – La Stampa”. Ha curato Paura, l’autobiografia di Dario Argento, Einaudi, 2014, L’età adulta è l’inferno, l’epistolario di Howard Phillips Lovecraft, L’orma editore, 2018 e I taccuini di Randolph Carter, di Howard Phillips Lovecraft, Einaudi, 2021. Il suo romanzo d’esordio, L’invenzione della madre, minimum fax, 2015, è stato pubblicato anche in Francia e ha vinto il Premio Volponi Opera Prima e il Premio Libro dell’Anno di Fahrenheit.



ALESSANDRO CINQUEGRANI

Treviso 1974

E’ professore di Letteratura comparata all'Università Ca’ Foscari di Venezia. È autore di diversi volumi di critica letteraria tra cui Solitudine di Umberto Saba, Marsilio, 2007 e Il sacrificio di Bess. Sei immagini su nazismo e contemporaneità, Mimesis, 2018. Ha esordito nella narrativa nel 2012 con il romanzo Cacciatori di frodo, Miraggi, finalista al Premio Calvino e candidato al Premio Strega, da cui è stato tratto lo spettacolo teatrale omonimo (regia di Giuseppe Emiliani). Il romanzo è stato tradotto e pubblicato in Francia.



Pensa il risveglio, Terrarossa edizioni, il suo ultimo romanzo pubblicato nel 2021 è opera selezionata dalla giuria dei letterati del Premio Campiello 2022.