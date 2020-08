Passeggiata "ragionata" alla scoperta delle grave del Piave

Escursione con Luciano Cecchinel e Francesco Visentin



Quando il Piave incontra la pianura, subito dopo il ponte di Vidor, l’alveo si apre nell’ampio spazio delle Grave di Ciano, quasi mille ettari di ecosistemi fluviali, ricchi in biodiversità e bellezza. La passeggiata offre un’occasione per sperimentare il cammino come pratica percettiva, di conoscenza e crescita della consapevolezza sul valore di un luogo che è un bene comune di enorme valenza naturalistica, paesaggistica e storico-culturale.



Prenotazione obbligatoria: prenotazioni@combinazionifestival.it o 3454813756 / 3493364301 / 3488680090



La passeggiata è organizzata in collaborazione con la Fondazione Benetton Studi Ricerche nell’ambito di In cammino, ciclo di incontri pubblici sul tema del cammino e paesaggio (info e programma www.fbsr.it) e con il Museo di Storia Naturale e Archeologia di Montebelluna



Luciano Cecchinel, già insegnante di Lettere, ha scritto numerosi articoli sulle culture subalterne. La sua attività poetica è rimasta volutamente sconosciuta fino alla pubblicazione della raccolta di poesie in dialetto veneto “Al tràgol jért” (1988), che ha subito ottenuto importanti riconoscimenti.



Francesco Visentin, geografo presso l’Università di Udine, si interessa di paesaggi agrari e di idrografia, con particolare attenzione ai rapporti tra comunità antropiche e morfologie idrauliche e tra pratiche geografiche e artistiche. Qualche volta gli capita di camminare per giorni lungo i fiumi.

