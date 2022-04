Passeggiata di Pasquetta - Alla scoperta della vallata di Cison di Valmarino

PROGRAMMA USCITA

Piacevole camminata, in particolar modo nel periodo primaverile, quando i primi fiori e i bianchi petali dei peri corvini cominciano a colorare il bosco.

Partiremo dal castello per risalire a mezzacosta e percorrere sentieri poco frequentati rispetto a quelli più conosciuti di Cison, ma dalla vista impagabile. Arriveremo al capitello di San Gaetano dove ci fermeremo per la nostra ormai immancabile merenda.

Da lì, dopo un breve traverso roccioso, si inizia a scendere gradatamente fino alla fine della vallata e, con una piccola deviazione, raggiungeremo la cascata del Pissol (chi se la sente).

Infine, ritorneremo al punto di partenza percorrendo la celebre via dell’acqua nel centro di Cison.



INFORMAZIONI TECNICHE

Lunghezza percorso: circa 10.5 km

Dislivello in salita: 500m

Pranzo: Al sacco

Abbigliamento: Portare zainetto con riserva d’acqua e impermeabile. Come calzature vanno bene delle scarpe da trekking.



COSTO

comprensivo di Guida Ambientale Escursionistica e merenda:

20 euro per gli adulti

8 euro per i ragazzi dagli 8 ai 16 anni



INFO E PRENOTAZIONI

WhatsApp/tel. 33837669787

info@passiesorrisi.it

www.passiesorrisi.it



Per partecipare all'evento è OBBLIGATORIA la PRENOTAZIONE.