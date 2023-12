Passeggiata lungo il Piave tra storia e natura

Accompagnati dal fragore dell’acqua e dal cinguettio degli uccelli, ci addentreremo nel bosco golenale tra le sponde dei fiumi Piave e Soligo.



Durante il cammino scopriremo tante curiosità sulla fauna e flora che popolano quest’area e approfondiremo la parentesi tragica della Grande Guerra.



Raggiungeremo un antico ponte romano e la suggestiva Chiesetta di Sant’Anna, un tempo punto di sosta per i numerosi pellegrini che transitavano in queste zone.



Un’occasione per visitare questo territorio ricco di storia e natura.



RITROVO: Sernaglia della Battaglia (TV). Il punto di ritrovo verrà indicato nella conferma di prenotazione.



DURATA: 3.5 ore circa soste incluse (variabile a discrezione degli organizzatori e delle condizioni meteo).



TARIFFE: € 16 per gli adulti. € 10 per i bambini e i ragazzi dai 6 fino ai 14 anni.

LUNGHEZZA: 7 km

DISLIVELLO: 50 metri



EQUIPAGGIAMENTO:

abiti comodi, possibilmente a strati, giacca o mantellina impermeabile, scarpe da trekking, almeno 1 lt di acqua a persona, snack.



COME PARTECIPARE: la prenotazione è obbligatoria e va effettuata tramite il pulsante PRENOTA, non oltre 48 ore dall’inizio dell’evento, a questo link: https://bit.ly/3PzH8q0 La conferma di prenotazione sarà data tramite comunicazione specifica a ciascun partecipante.



CONTATTI

www.beescover.com

hello@beescover.com

WhatsApp/tel.: +39 324 546 1686



MAGGIORI INFORMAZIONI: https://bit.ly/3PzH8q0