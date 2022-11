"Percorsi incisi": presentazione del docufilm dedicato a Livio Ceschin

Giovedì 1° dicembre alle ore 18, la Fondazione Benetton Studi Ricerche ospita, nell’auditorium degli spazi Bomben di Treviso, la presentazione e la proiezione del docufilm Percorsi incisi (50’ circa), dedicato alla poetica artistica di Livio Ceschin, uno dei maggiori incisori italiani contemporanei, considerato un maestro delle tecniche dell’acquaforte e della puntasecca, con una straordinaria disciplina e fedeltà del segno.

Interverranno alla serata: Livio Ceschin; Maurizio Mottin, regista; Stefano Morini, compositore della colonna sonora; Michele Zanetti, saggista, scrittore e naturalista.

Modererà Marco Zabotti, coordinatore del progetto Vite Illustri Pieve di Soligo.

Il video propone un viaggio filmato nei luoghi che hanno ispirato l’incisore di Pieve di Soligo (Treviso) fin da bambino, e che egli ha tradotto negli anni, attraverso la poesia di un segno inciso, unico e inconfondibile, in un paesaggio in continuo mutamento. Le riprese filmiche dei luoghi amati da Livio Ceschin, sconosciuti ai più, si alternano alle immagini dei suoi schizzi a matita e a inchiostro, dei disegni preparatori e delle loro incisioni. Attraverso dodici sequenze tematiche, dense di pensieri, emozioni e sentimenti personali, si spazia dal Piave al Po, dal Cellina alle Lagune, nel susseguirsi delle stagioni, in spazi di luce e vento, immersi nella quiete e nel silenzio.

Il docufilm, grazie alle profonde e suggestive voci fuori campo dei poeti Davide Rondoni, Luciano Cecchinel e Fabio Franzin, interpreti straordinari del nostro tempo, e alle testimonianze di scrittori e poeti come Mario Rigoni Stern, Giorgio Soavi e Franco Loi sul mestiere e la poetica dell’incisore, – lette dall’attore Roberto Citran –, è un elogio alla bellezza, una riflessione etica e culturale sul rapporto fra uomo e natura e un invito alla meditazione sul senso profondo della vita.

Percorsi incisi è stato realizzato con la regia e il montaggio di Maurizio Mottin, le fotografie di Ermanno Antonio Maschio, le musiche di Stefano Morini, e con la partecipazione di Cineforum IDEA, Nove (Vicenza); è patrocinato dalla Regione del Veneto, dal Comune di Pieve di Soligo e dalla Fondazione Benetton Studi Ricerche.

Ingresso libero.

Auditorium spazi Bomben, via Cornarotta 7, Treviso.