Possagno Street Food Festival

Appuntamento da non perdere dal 1 al 3 luglio 2022 in località San Rocco di Possagno.

- Food Truck con le loro particolari specialità gastronomiche Italiane e non solo

- Birra Artigianale

- DJ Set

- Esibizioni Live

Vi aspettiamo numerosi per un evento ricco gusto musica ed intrattenimento.