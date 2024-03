Presentazione del Piano comunale di Protezione Civile ad Altivole

Mercoledì 6 marzo alle 20.30 presso la Sala Consiliare del Municipio si terrà la presentazione del Piano Comunale di Protezione Civile. “L’incontro è stato organizzato perché è importante che i cittadini siano a conoscenza del Piano Comunale di Protezione Civile. È fondamentale sensibilizzare i singoli e le associazioni sul ruolo che possono avere in caso di emergenze, quali ad esempio tromba d’aria, terremoto, eventi meteorologici avversi,” sottolinea il Sindaco Chiara Busnardo. “Un cittadino consapevole può essere attore partecipe”. Insieme al Sindaco, aprirà la serata il presidente del Gruppo Volontari di Protezione Civile di Altivole Emanuele Vendramini, che anticipa: “Sarà l’occasione per i cittadini per sapere come comportarsi in caso di criticità e per essere informati su come il sistema di Protezione Civile pianifica gli interventi per affrontare e superare le emergenze”. Interverranno, oltre a Vendramini, Paolo Masetti delegato nazionale ANCI della Protezione Civile e Riccardo Rossi responsabile dell’Ufficio di Pianificazione di Protezione Civile della Regione Veneto. I volontari della Protezione Civile di Altivole consegneranno degli opuscoli ai cittadini con le regole base da seguire in caso di emergenza. Sono inoltre stati coinvolti 25 giovani volontari frequentanti l’istituto comprensivo di Altivole (dalla classe quarte elementare alla terza media) che hanno elaborato un opuscolo informativo dedicato ai giovani, che sarà presentato anche nelle scuole. L’incontro è organizzato dal Comune insieme al Gruppo Volontari di Protezione Civile Altivole.