Presepe vivente inclusivo - 5^ edizione

Ritorna anche quest’anno il PRESEPE VIVENTE “INCLUSIVO” di Cessalto, così chiamato perché fra gli 80 figuranti ci saranno anche una ventina di persone con disabilità. Ad introdurlo domenica 18 dicembre sarà un concerto Gospel del gruppo Seventh Note che si esibirà nella Chiesa Parrocchiale dalle 16,30 alle 17,30 mentre dalle 17,30 alle 19,30 saranno aperti i cancelli del Presepe Vivente attraverso il quale i visitatori avranno modo di entrare in un villaggio di Betlemme fedelmente ricostruito così com’era più di duemila anni fa ed ammirare le splendide vesta dei figuranti. Un viaggio dove tradizione ed inclusione sociale si abbracciano in quello che è lo spirito del Santo Natale. Il Presepe Vivente avrà altre due rappresentazioni: il 26 dicembre ed il 6 gennaio sempre dalle 17,30 alle 19, sempre ingresso gratuito.

«È ormai la quinta edizione - dichiara il Sindaco Emanuele Crosato - ma l’entusiasmo è sempre lo stesso per un evento che coinvolge tutto il paese oltre alla stessa Amministrazione Comunale, ed attira visitatori da tutto il territorio della provincia ed anche oltre. «Quest’anno infatti attendiamo gruppi provenienti da Vicenza, Padova e Venezia - gli fa eco il Parroco Don Mauro Gazzelli - ma lo sforzo è notevole soprattutto per i volontari che ogni anno ampliano e abbelliscono il Presepe con scenografie sempre nuove il cui merito è soprattutto da attribuire alla direttrice artistica Loredana Dridani che si occupa di coordinare tutta la macchina organizzativa che praticamente è operativa da un anno all’altro coinvolgendo le associazioni ed i gruppi che operano in Parrocchia quali il Melograno, il Circolo Culturale Noi ed i ragazzi dell’Oratorio.