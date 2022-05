Pumpl, a Treviso il festival per un mondo più libroso

Dal 27 al 29 maggio le piazze del centro storico di Treviso e la libreria "La Tana di Bubu"si trasformeranno in luoghi di sperimentazione, laboratori e letture. Un weekend dedicato ai libri, protagonisti di "Pumpl - Per un mondo più libroso", il primo festival itinerante per bambini e ragazzi della città. La Tana di Bubu, libreria per bambini di Hilary Milione, ha organizzato l'evento promuovendo numerose attività e laboratori dedicati alla lettura. Il festival è sviluppato in collaborazione con la Biblioteca dei Ragazzi di Treviso e con il supporto di Studio Master Immobiliare ed Associazione Coco, Clorofilla, Bparty, con il supporto grafico di Mafalda Laezza ed è patrocinato dal Comune di Treviso. Numerosi i laboratori di lettura (tutti gratuiti previa iscrizione fino ad esaurimento posti) e le sessioni che prevedono la presenza di psicologhe e pedagogiste per aiutare i bambini ad esempio a leggere le proprie emozioni con l’aiuto dei libri. Una tre giorni di eventi itineranti nelle piazze di Treviso dedicati al mondo dei libri e dei bambini, per sensibilizzare grandi e piccini sulla cultura che i libri ci trasmettono. Non mancherà anche la musicoterapia ed un laboratorio dedicato a conoscere Antonio Canova in occasione dei 200 anni dalla morte, come anche un viaggio tra le pagine per scoprire la città di Treviso. Sono solo alcune delle sorprese di un programma fitto che vedrà la partecipazione di numerosi autori e specialisti dell’infanzia per un festival che vuole rivolgersi a bambini e ragazzi ma anche ai genitori.

Il commento

«I libri sono la porta di accesso a tanti mondi, soprattutto sono una canale privilegiato di comunicazione tra adulti e bambini - sottolinea Hilary Milione, mamma di due bimbi e titolare de La Tana di Bubu - questo festival e la libreria nascono dalla mia passione dei libri per bambini, passione che da dentro casa ho voluto fortemente condividere con la città».

Info utili

Il programma completo del Festival è disponibile alla pagina Facebook de La Tana di Bubu.

Per informazioni: Hilary.Milione@gmail.com - 3339551599