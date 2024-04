L’impegno della comunità di Nervesa contro la violenza sulle donne continua. Giovedì 4 aprile, dalle ore 20.45, presso la sala consiliare del Municipio in Piazza La Piave, 1, si tiene l’incontro “Quanto è violenta la Storia delle donne?” con l’obiettivo di sensibilizzare alla violenza di genere da una prospettiva culturale e storica per capire il presente, relatrice la storica delle donne Emiliana Losma.

Il percorso è iniziato lo scorso 25 novembre, giorno contro la violenza sulle donne, con il ritrovo in piazza per fare un minuto di rumore in ricordo di Giulia Cecchettin e di tutte le donne vittime di femminicidio e non solo. Al termine dell’iniziativa ci si era fatti la promessa di continuare a sensibilizzare la comunità, quindi il nuovo appuntamento. L’incontro di giovedì sera è promosso da Uniti per Nervesa, in collaborazione con l’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Mara Fontebasso e tutto il consiglio comunale, compresi i gruppi Andrea Ceotta Sindaco e Roberto Gatti Sindaco. L’impegno unisce maggioranza e minoranza, senza distinzioni politiche, nella lotta contro la violenza sulle donne, un problema sempre attuale.

Apre l’incontro “Quanto è violenta la Storia delle donne?” il saluto istituzionale della giunta comunale, modera Clara Stella, editrice de Le plurali. Relatrice è Emiliana Losma, libera ricercatrice in Storia delle Donne. Con una laurea specialistica in Scienza della Comunicazione, Losma ha dedicato dieci anni alla ricerca presso l'Archivio delle Donne in Piemonte e il Centro Studi e Documentazione del Pensiero Femminile di Torino, contribuendo con diverse ricerche sulla storia delle donne. Vicepresidente dell'Aps Progetto Donne Veneto, ha realizzato progetti di divulgazione della storia delle donne, tra cui il Calendario Ginergico, il calendario scolastico "Le nostre Antenate", e il calendario civile "Le nostre Antenate" per il 2024.