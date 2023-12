Radio Bella & Monella - Capodanno 2024 a Castelfranco

La piazza è bellissima. E allora perché non nire in bellezza anche l'anno e dare il benvenuto al 2024 in uno scenario da favola? Quest'anno Radio Bella & Monella aspetta il nuovo anno in Piazza Giorgione a Castelfranco Veneto. Una notte che già si preannuncia come evento da ricordare, totalmente ad ingresso libero, a partire dalle 21.30 di domenica 31 dicembre. Sul palcoscenico ci saranno gli animatori, i dj e gli speaker perché la musica e l'intrattenimento non abbiano nemmeno un secondo di pausa. Una notte "tutta da cantare", in cui verrà coivolto il pubblico e che vedrà la partecipazione dei Good Mama con il loro energetico live show, che richiamerà pubblico festaiolo anche da tutta la provincia.

In piazza Giorgione a Castelfranco, grazie all'appoggio della Città di Castelfranco Veneto e di Confcommercio-Ascom cittadina ed ente camerale di Treviso-Belluno, Radio Bellla & Monella sipresenterà con tutti i suoi protagonisti in un mix no-stop di musica e intrattenimento.A mezzanotte, ad accogliere il 2024, l'atmosfera si farà scoppiettante: tutti col naso all'insù per ammirare gli splendidi fuochi d'articio, uno spettacolo pirotecnico di prima qualità da non perdere assolutamente.Save the date! Domenica 31 dicembre, dalle 21.30 all'alba di Capodanno, la grande notte con Radio Bellla& Monella. L'ingresso è libero.